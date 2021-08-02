«От самой безумной жены»: Собчак подарила Богомолову на день рождения Киркорова

Ксении удалось по-настоящему удивить мужа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константин Богомолов недавно отметил день рождения: режиссеру исполнилось 46 лет. По этому случаю Ксения Собчак устроила мужу незабываемый праздник. Телеведущей удалось по-настоящему удивить супруга, ведь она подарила ему на день рождения… Филиппа Киркорова. Об этом Константин рассказал своим поклонникам в Инстаграме.

День рождения звездная пара решила отмечать в Санкт-Петербурге.

- Приехав в аэропорт чтобы перелететь в Питер, я был заведён в комнату, где… Самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова, - поведал подписчикам Богомолов, поделившись забавным видеороликом.

В видео режиссер заходит в комнату, где его действительно ждет Филипп Киркоров. Король поп-сцены держит в руках связку воздушных шаров и исполняет один из своих хитов – «Я поднимаю свой бокал».

- Глазами нежными в глаза ей посмотри, - выводит Филипп, указывая Константину на снимающую эту вдохновенную сцену Ксению. – Словами нежными ее заговори…

В видео режиссер заходит в комнату, где его действительно ждет Филипп Киркоров. Фото: кадр видео.

- Это самый дорогой подарок – Филипп Киркоров, - смеясь, говорит за кадром Ксения.

Но на этом сюрпризы не закончились. В Инстаграме Собчак показала, как она красиво украсила к приезду мужа их питерскую квартиру. Ксения зажгла камин и свечи, приготовила воздушные шарики с привязанными к ним фотографиями и записочками с пожеланиями, а в спальне выложила на кровати сердце из маленьких бумажных сердечек. Ужин телеведущая накрыла на террасе, расположенной на крыше с видом на Исаакиевский собор.

- Дети, тише! Кот на крыше! Мой Константин Богомолов и мой Питер, - написала Собчак под своим постом.

Ужин телеведущая накрыла на террасе, расположенной на крыше с видом на Исаакиевский собор. Фото: кадр видео.

Ксения умеет делать красивые подарки. На прошлый день рождения мужа, например, она сделала короткометражный фильм о Богомолове. Эта короткометражка стала ее первым режиссерским опытом.

Ксения приготовила воздушные шарики с привязанными к ним фотографиями и записочками с пожеланиями. Фото: Инстаграм.

Напомним, телеведущая и режиссер поженились осенью 2019 года. Их свадьба также не обошлась без театральных эффектов: в загс жених и невеста приехали на катафалке. К слову, на банкете после их бракосочетания также пел Филипп Киркоров. Молодожены исполнили свой первый танец под его хит «Снег» - это любимая песня Ксении.