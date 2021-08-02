«От самой безумной жены»: Собчак подарила Богомолову на день рождения Киркорова

Ксении удалось по-настоящему удивить мужа.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Константин Богомолов недавно отметил день рождения: режиссеру исполнилось 46 лет. По этому случаю Ксения Собчак устроила мужу незабываемый праздник. Телеведущей удалось по-настоящему удивить супруга, ведь она подарила ему на день рождения… Филиппа Киркорова. Об этом Константин рассказал своим поклонникам в Инстаграме.
День рождения звездная пара решила отмечать в Санкт-Петербурге.
- Приехав в аэропорт чтобы перелететь в Питер, я был заведён в комнату, где… Самый дикий и невероятный и приятный подарок от самой безумной жены и самого фантастического Филиппа Киркорова, - поведал подписчикам Богомолов, поделившись забавным видеороликом.
В видео режиссер заходит в комнату, где его действительно ждет Филипп Киркоров. Король поп-сцены держит в руках связку воздушных шаров и исполняет один из своих хитов – «Я поднимаю свой бокал».
- Глазами нежными в глаза ей посмотри, - выводит Филипп, указывая Константину на снимающую эту вдохновенную сцену Ксению. – Словами нежными ее заговори…
В видео режиссер заходит в комнату, где его действительно ждет Филипп Киркоров. Фото: кадр видео.
- Это самый дорогой подарок – Филипп Киркоров, - смеясь, говорит за кадром Ксения.
Но на этом сюрпризы не закончились. В Инстаграме Собчак показала, как она красиво украсила к приезду мужа их питерскую квартиру. Ксения зажгла камин и свечи, приготовила воздушные шарики с привязанными к ним фотографиями и записочками с пожеланиями, а в спальне выложила на кровати сердце из маленьких бумажных сердечек. Ужин телеведущая накрыла на террасе, расположенной на крыше с видом на Исаакиевский собор.
- Дети, тише! Кот на крыше! Мой Константин Богомолов и мой Питер, - написала Собчак под своим постом.
Ужин телеведущая накрыла на террасе, расположенной на крыше с видом на Исаакиевский собор. Фото: кадр видео.
Ксения умеет делать красивые подарки. На прошлый день рождения мужа, например, она сделала короткометражный фильм о Богомолове. Эта короткометражка стала ее первым режиссерским опытом.
Ксения приготовила воздушные шарики с привязанными к ним фотографиями и записочками с пожеланиями. Фото: Инстаграм.
Напомним, телеведущая и режиссер поженились осенью 2019 года. Их свадьба также не обошлась без театральных эффектов: в загс жених и невеста приехали на катафалке. К слову, на банкете после их бракосочетания также пел Филипп Киркоров. Молодожены исполнили свой первый танец под его хит «Снег» - это любимая песня Ксении.
В спальне Собчак выложила на кровати сердце из маленьких бумажных сердечек. Фото: Инстаграм.