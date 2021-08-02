«Первый отпуск с малышкой»: Валерия впервые показала лицо внучки

Валерия - уже бабушка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Певица души не чает в малышке Селин, которую родила Лиана – жена ее сына Арсения. В Инстаграме 53-летняя певица поделилась фотографией девочки, впервые показав ее лица крупным планом. На фото Валерия и ее муж, 52-летний продюсер Иосиф Пригожин нежно обнимают девочку.

- Нашей крошке сегодня семь месяцев. В какой же любви растёт наша Селинка, все в ней просто души не чают, она наше всё, – рассказала Валерия.

Звездное семейство сейчас отдыхает в Италии. Пока Арсений и Лиана занимаются своими делами, за внучкой присматривают Валерия и Иосиф.

- Первый отпуск с внучкой. Селин сегодня семь месяцев, - поделился в Инстаграме Пригожин.

В Инстаграме 53-летняя певица поделилась фотографией девочки, впервые показав ее лицо крупным планом. Фото: Инстаграм.

Певица считает, что Арсению очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. В одном из интервью Валерия сетовала, что девушки из богатых семей в наше время даже яичницу не могут пожарить. Но Лиана совсем другая.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе прошлого года. Помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима Иосифа Пригожина и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Звездное семейство сейчас отдыхает в Италии. Фото: Инстаграм.

У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. К слову, ни дочь Анна, ни старший сын Артемий пока не торопятся делать ее бабушкой. Анна еще не замужем, а 27-летний Артемий женился два года назад. Его женой стала его одноклассница Наталья Коренная. Мать Натальи четыре года назад возглавила АО "Кузнецкие ферросплавы" - одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.