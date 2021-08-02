Штамм «дельта»: почему так важно начать лечение сразу и правильно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об этом мы поговорили с заведующей первым инфекционным отделением клинической больницы №1 Смоленска, ассистентом кафедры инфекционных болезней Смоленского медицинского госуниверситета кандидатом медицинских наук Еленой Симакиной.

- В чем особенность штамма «дельта»? Как мутации повлияли на способность коронавируса поражать организм?

- Мутация «дельта» представляет собой изменение в 417-м локусе (локус — местоположение конкретного гена — ред.), где вместо аминокислоты лизина теперь другая аминокислота — аспарагин. В результате этой замены вирус научился быстрее и проще прикрепляться к рецептору клетки. Это ускоряет процесс инфицирования человека и, как следствие, распространение вируса внутри популяции. Не исключено также, что штаммы «дельта» и «дельта плюс» способны уклоняться от антител, которые появились у человека в результате перенесенного ранее заболевания, а также вакцинации. Уже есть работы, которые описывают эти особенности.

- Получается, инкубационный период у «дельты» тоже короче, чем у более ранних штаммов?

- Так и есть. После контакта с носителем заболевание наступает намного быстрее, чем на старте пандемии. Люди, приехав к нам в клинику, описывают это так: «Мы встречались с ним в воскресенье, в понедельник выяснилось, что он заболел, а уже во вторник стало плохо и мне». И эта особенность на сто процентов связана с той самой мутацией, о которой я рассказала. Учитывая то, что вирусу стало проще поражать клетку, уменьшилась и инфицирующая доза. Вирусу больше не нужен длительный или же очень тесный контакт, чтобы заразить человека.

- Правда, что штамм «дельта» настолько силен, что намного чаще поражает молодых?

- К сожалению, да! Если в первую-вторую волны нагрузка по заболеваемости легла, в основном, на пожилых пациентов или тех, кто в группе риска (сердечно-сосудистые патологии, ожирение, сахарный диабет), то сейчас болезнь поражает, как мы говорим, молодых и худых.

- Насколько молодых? Я видел сообщения о том, что «дельта» чаще предыдущих штаммов поражает молодых людей в возрасте до 30 лет…

- До 30 — пожалуй, нет. А вот до 40 — точно. В первую волну, конечно, молодые пациенты к нам в госпиталь тоже поступали, но это были единичные случаи. А сейчас их стало очень много. И, к сожалению, не всех удается спасти. В начале пандемии летальных исходов среди молодых пациентов у нас не было.

Есть еще одна категория молодых пациентов, которая вызывала и продолжает вызывать особенное наше беспокойство именно в третью волну — это беременные женщины. Сейчас их намного больше, чем в начале пандемии. По крайней мере, судя по тому, что мы наблюдаем в нашем госпитале. Сложность их лечения в том, что отвечаем мы сразу за две жизни. Но не только: у беременных есть дополнительные факторы риска, которые отягощают течение болезни, например, повышение свертываемости крови. Плюс у многих лекарств есть ограничения по применению при беременности. И, несмотря на это, мы часто коллегиально принимали решение в пользу применения того или иного лекарства, потому что это спасет жизнь и матери, и ребенка. Нам в госпитале даже пришлось выделить отдельные места для лечения этой категории пациенток.

Елена Николаевна Симакина. Фото из личного архива

- Какие симптомы вызывает штамм «дельта», отличаются ли они от тех, что вызывали более ранние варианты коронавируса?

- Явных отличий нет. Больные жалуются на боли в горле, повышение температуры до 38 и выше. Первые 4-5 дней болезнь носит изматывающий, изнуряющий характер, часто болит голова. Появляется ощущение горения за грудиной. А вот кашель, как кажется, в последнее время беспокоит заболевших все реже. Как и потеря обоняния. Диарея как симптом коронавируса по-прежнему встречается. Кожные проявления, напротив, практически исчезли. Мне кажется, что в третью волну через нашу клинику не прошло ни одного пациента с кожным синдромом. Возможно, наиболее яркий симптом — это резкая общая слабость. Раньше многие с температурой 38 на работу ходили, приняв жаропонижающее. С ковидом этот номер не проходит. Слабость настолько выражена, что человек живет вокруг кровати: лекарство примет, поест — и снова ложится.

- А с легочной тканью что происходит?

- К сожалению, поражения легочной ткани весьма обширны. Это объясняется особенностями, которые вирус приобрел в результате мутации, мы об этом говорили. Тем не менее, большинство пациентов попадают в клиники адекватно степени тяжести заболевания. Иными словами, и болезнь развивается быстрее, но и люди, наконец, осознали всю серьезность вируса — и уже не ждут, когда им станет совсем плохо, а обращаются к врачам сразу. У нас были случаи, когда госпитализироваться приходили целыми семьями — чтобы полностью подавить очаг распространения вируса.

- Что точно должно быть в домашней аптечке на случай ковида?

- На ранних этапах коронавирус трудно отличить от респираторной инфекции, есть не менее 12 возбудителей ОРВИ. Однако привычные средства от гриппа и простуды не помогут справиться с новым коронавирусом. В аптечку должны входить витаминный комплекс, включая витамин С, цинксодержащие препараты, жаропонижающие, а также препарат фавипиравира (в аптеках продается под названием Арепливир). Именно это лекарственное средство выделено Минздравом как приоритетный препарат противовирусной терапии при лечении COVID-19 на любой стадии болезни. Он работает в отношении любого РНК-содержащего вируса, и в случае подозрения на коронавирусную инфекцию (то есть, при наличии симптомов, а также контакта с подтвержденной коронавирусной инфекцией) необходимо начать его применение. Важно, что этот препарат желательно принимать именно в первые дни заболевания. Так достигается более раннее подавление вируса, а, значит, и последствия от пребывания вируса в организме будут менее разрушительными. К примеру, удастся избежать так называемого цитокинового шторма. Также в рекомендациях по лечению коронавируса кроворазжижающие препараты – ксарелто, эликвис, но их необходимо принимать строго по назначению врача. Еще я бы назвала солевые растворы для промывания полости носа, а также интраназальные интерфероны: первые помогают смыть вирус со слизистой, вторые — блокируют оставшиеся вирусы и не позволяют им проникать дальше в организм.

- А как вы лично относитесь к противоковидным препаратам?

- Я даже в отпуск езжу с двумя упаковками Арепливира. Мне так спокойнее. Когда болела сама, я его принимала. И вся моя семья тоже. И, слава Богу, все закончилось хорошо для всех, включая нашу 70-летнюю бабушку. Некоторые люди, которые его принимали, говорили мне, что после начала приема перед ними как будто какая-то дверь открылась, которая позволила выйти из тупика болезни.

- Сейчас кому-то может показаться, что мы призываем к самолечению…

- Ни в коем случае! Мы говорим о том, что точно должно быть в аптечке. В случае контакта с заболевшим или появления первых характерных симптомов необходимо сразу обратиться к врачу. В случае обоснованного подозрения на ковид специалист сразу назначит лечение. Наша задача — чтобы все необходимые лекарства были под рукой сразу, в первые часы болезни. Это радикально увеличивает шансы на максимально легкое течение заболевания.

- А все ли принципы лечения ковида, которые пропагандировались в начале пандемии, сохранили свою актуальность сейчас, в условиях распространения штамма «дельта»? Или какие-то из этих принципов перешли в разряд мифов?

- Думаю, не ошибусь, если упомяну здесь применение антибиотиков с первых дней болезни. Их необходимо принимать уже в случае осложнений ковида. А так нам пришлось столкнуться с большим количеством осложнений, вызванных приемом антибиотиков. Но я сразу хочу сказать, что на первом этапе никто не умел лечить эту инфекцию. Все учились. К примеру, мы в нашем госпитале читали всю литературу о ковид-инфекции, включая патоморфологию, которая стала появляться в научных журналах. Не стоит также забывать правило, согласно которому лечить надо не болезнь, а человека. Каждый случай индивидуален. Также, я бы напомнила о том, как сначала появлялись, а потом опровергались данные об эффективности в отношении ковида таких препаратов, как калетра, для лечения ВИЧ-инфекции, гидроксихлорохин, плаквенил. Потом был зарегистрирован фавипиравир, которые и остается лидером в противоковидной терапии, особенно среднетяжелых и тяжелых форм.

Был и еще один миф на начальном этапе пандемии — о том, что парацетамол якобы подавляет вирус, поэтому его надо принимать не только с жаропонижающей целью, но и чтобы подавлять размножение вируса. Также была информация, что при ковиде только парацетамол помогает сбивать жар и снимать боль. Однако затем оба эти утверждения были опровергнуты.

- А какое правило, с вашей точки зрения, никогда не перейдет в разряд мифов?

- То, что исход заболевания - любого, не только ковида, во многом зависит от пациента. Не бояться, не паниковать, вовремя обращаться к врачам и выполнять все их назначения - вот залог успеха в лечении. Вместе нам, врачу и пациенту, побеждать гораздо легче.