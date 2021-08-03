Как вручную рассеивать туман и управлять жарой: репортаж с уникального научного объекта в Калужской области

Уникальный научный объект в Калужской области - научно-производственное объединение "Тайфун" Фото: Михаил ФРОЛОВ

И сразу с места в карьер. Представим такую ситуацию. 2 февраля. День встречи выпускников. Вы отдыхаете где-нибудь в ресторане в компании школьных друзей и подруг. Не виделись лет двадцать. Все изменились. Постройнели. И вот начинаются традиционные рассказы о том, кто кем стал и где работает. Разумеется, многие приукрашивают. Сгущают краски. Распространитель листовок называет себя промоутером, кассир «Пятёрочки» менеджером по продажам. Ну и так далее.

И тут очередь доходит до вас. И вы тоже точную должность не называете. И объясняете по-простому:

- А я повелитель ветра, тумана и молний. Могу это всё вызвать в любой момент, могу отменить.

И пока бывшие одноклассники, округлив глаза, предлагают вам больше не наливать, вы с улыбкой поясняете, что это истинная правда-с. Трудитесь вы в городе Обнинске - в научно-производственном объединении «Тайфун» (учреждение Росгидромета). Это целый научный городок с массой лабораторий, кафедр, исследовательских центров и даже собственным производством приборов.

О погоде и климате здесь знают всё.

На одной из территорий возвышается стальная метеорологическая башня высотой 310 метров - она стоит на гигантском шаре и ведёт десятки измерений в секунду (направление и скорость ветра, атмосферное давление, температура воздуха, влажность и другие параметры). Ее построили почти сразу после запуска Обнинской атомной электростанции (первой в мире, между прочим) в конце 1950-х годов. Специально для того, чтобы отслеживать состояние окружающей среды рядом с этим объектом (АЭС вывели из эксплуатации в 2002 году).

Высота Обнинской метеорологической мачты 310 метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме этого, научные сотрудники «Тайфуна» ведут радиационную разведку, занимаются мониторингом воздуха и почв в разных городах России (в том числе, в рамках федерального проекта «Чистый воздух», основная цель которого - улучшить экологическую обстановку в промышленных центрах страны).

- Ну а при чем тут туман и ветер? - не унимаются одноклассники.

- А как же изучение атмосферных процессов и явлений? - отвечаете вы. - А всевозможные опыты? А борьба с гололёдными явлениями? И рассеиванием осадков? Мы, между прочим, умеем моделировать почти всю тропосферу - от самого нижнего приземного слоя до высоты 10 км. И всё это в стенах научного корпуса. Так что можно заниматься испытаниями, не отходя от кассы.

Тут уже никакого юмора. Лица у ваших товарищей делаются совершенно серьёзными.

А, главное, хочется посмотреть воочию на все эти эксперименты.

«ЗА НАШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОХОТЯТСЯ ДАЖЕ В ДУБАЕ»

Город Обнинск, отметивший в этом году своё 65-летие (население - 118 тыс человек), производит приятное впечатление. Чистенький. Зелёный. Свежий. Как будто здесь каждую неделю проводят субботники. Урны на аллеях пустые. Кустарники аккуратно подстрижены. В центре работает фонтан.

На улице Победы - крылечко, проходная. И сверху гигантская надпись - «Тайфун». Сперва можно подумать, что это какое-нибудь частное охранное предприятие. Или школа восточных единоборств. Однако именно за этим крылечком и располагается научная метеорологическая мекка.

Заходим и видим.

Рядом с главным корпусом стоит какой-то странный микроавтобус, похожий на служебный транспорт охотников за привидениями. На крыше возвышается серый шар, а из открытых задних дверей виднеется что-то наподобие газового котла.

Оказалось, лаборатория радиационной разведки. Мобильная.

- Машина знаменита тем, что десять лет назад работала во время аварии на «Фукусиме-1» (японская АЭС, выведенная из эксплуатации в конце 2013 года, - прим. ред), а семь лет назад занималась радиационным мониторингом вблизи Олимпийской деревни в Сочи.

Фёдор Андреев, который нам об этом поведал, имеет длинную должность - заведующий лабораторией развития мобильных средств природной среды Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета. Он же пояснил всем присутствующим, что штуковина, похожая на газовый котёл, не что иное как «детектор гамма-излучения с кристаллом из особо чистого германия».

- Легче от этого не стало... - буркнул кто-то в толпе журналистов.

- Ну это прибор, определяющий радионуклидный состав в почве или в воздухе, - не сдавался человек с длинной должностью.

Если совсем на пальцах, то в случае радиационного заражения лаборатория оперативно определяет, откуда дует всякой бякой и какова мощность выбросов.

Все данные о взятых пробах почвы или воздуха отображаются на экране компьютера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько лет назад, например, в Электростали в печь по переплавке металла случайно кинули некий источник, после чего произошел довольно сильный выброс цезия. Всё это было зафиксировано сотрудниками «Тайфуна», а замеры и отчёты переданы в соответствующие службы и органы местного самоуправления (цена одного такого «Форда», начинённого электроникой, около 10 млн руб).

Лаборатория радиационной разведки НПО «Тайфун». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дальше типичный советский холл. Лифт с коричневыми дверками (в последний раз видел такой лет двадцать назад). И помещение аэрозольного корпуса.

Помещение аэрозольного корпуса, НПО «Тайфун». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Именно здесь творятся те самые чудеса, о которых мы упомянули вначале. Стоило Владимиру Иванову, заместителю генерального директора «Тайфуна» по научной работе, дать команду, как установки в лаборатории зашипели и начали вырабатывать туман.

- Ну и что дальше? - буркнул всё тот же непонятливый репортёр.

- А теперь мы его рассеем, - объяснил Иванов и снова дал команду.

Ещё один прибор начал формировать электрический ветер и заряженные ионы, сталкиваясь с микроскопическими капельками, начали осаждаться на металлической сетке (таким образом даже воду можно набирать).

А, главное, туман, туман исчез!

Туман в НПО «Тайфун» можно организовать в течение десяти минут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А если такие устройства размещать вдоль дорог! - с энтузиазмом воскликнул заместитель директора. - Это сколько ДТП можно предотвратить. В Объединенных Арабских Эмиратах сильнейшие туманы. И они ломают головы, как с ними бороться. Узнали про наши технологии. Приехали в Обнинск. Выразили желание приобрести, потому как сами сделать такое не могут. Но в цене мы, к сожалению, не сошлись. Несмотря на всё их богатство и благосостояние. Отдавать даром наши наработки мы тоже не хотим.

- Скажите, а вы и с жарой можете бороться? - спросил я, вытирая платочком пот со лба (вероятно, в этот момент я был похож на Жоржа Милославского, которого крайне заинтересовало, умеет ли чудо-прибор убирать стены).

- Можем, - серьезно ответил Владимир Николаевич. - Создав, например, искусственное облако. Мы проводили такой эксперимент в Саратовской области на полигоне площадью 200 кв км. Температура воздуха уменьшилась на 0,5 градуса.

Я после такой цифры заметно приуныл.

- Есть и другой вариант, - заметил Иванов. - Вызвать с помощью реагентов искусственные осадки, что в облачную погоду вполне реально. Во время дождя становится прохладнее на 3-5 градусов. Но, правда, минут через сорок или час эти градусы возвращаются обратно.

Первый заместитель генерального директора по научной работе НПО «Тайфун» Владимир Иванов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, именно в «Тайфуне» научились делать так, чтобы дождь выпадал на землю раньше времени. Скажем, в Москве в 10 часов утра должен состояться Парад Победы. А над столицей, как на зло, тучи ходят хмуро. В этом случае тайфуновцы используют порошкообразный гигроскопический реагент на основе поваренной соли. Рассеивают его в небе над облаком или под ним (реагенты хорошо впитывают влагу и превращаются в осадки). На одно облако диаметром 3 км надо 22 кг реагента. Это если говорить о тёплых тучках. Средства воздействия на холодные облака также тестируются. Для этого используется другой реагент - йодистое серебро. С его помощью можно простимулировать снегопад.

Холодильная установка в одном из научных корпусов НПО «Тайфун». Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Мне, словно ребёнку, на миг почудилось, что мы находимся вовсе не в Калужской области, а в небесной канцелярии. В отделе погоды. И достаточно нажать на кнопочку, чтобы в Сочи сейчас ударил мороз. Или на каких-нибудь Мальдивах. То-то ребята удивятся.

С САМОЛЁТОВ ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА РАКЕТЫ

Вероятно, настанут времена, когда человек научится по щелчку пальцев активизировать солнце или - наоборот - отключать его как электрообогреватель. А пока, как мне показалось, это всё же не управление природными стихиями, а небольшое вмешательство, корректировка.

Там же, в Обнинске, в специальных установках проходят испытания по распылению стратосферных аэрозолей (на открытой местности это должно будет происходить на высоте 8-9-10 км, в зависимости от широты).

- В качестве основы берутся экологические чистые реагенты, с помощью которых образуются ледяные облака, - объяснили в НПО «Тайфун». - Они хорошо рассеивают солнечное излучение. И таким образом также удаётся снизить температуру воздуха.

Ещё одна серьёзная задача - научиться чётко вызывать дополнительные осадки там, где этих осадков сильно не хватает. Во время засухи или пожаров, например. И тут тоже без реагентов не обойтись. Кстати, рассеивать их в небе не обязательно с помощью авиации. Самолёт превращает эту процедуру в крайне дорогостоящее мероприятие (сами реагенты стоят копейки). Научные сотрудники «Тайфуна» тестируют сейчас другой способ - ракетный. Испытания проводят с помощью огромной аэродинамической трубы. Если они пройдут успешно, то на деле процесс будет выглядеть так.

Берется пластиковая штуковина, похожая на снаряд. Заполняется необходимой смесью. И с земли с помощью специальной установки запускаются в воздух. Там, в облаках, она распыляет реагенты и сгорает. Стоимость одной ракеты - 200 долларов.

Ещё один мрачноватый коридор. Высокая матовая дверь. И светлое помещение. Лаборатория физико-химических методов идентификации и анализа органических токсикантов. Если бы я работал в такой, набил бы на руку татуировку с названием, чтобы не забыть.

Старший научный сотрудник «Тайфуна» Александр Кочетков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старший научный сотрудник «Тайфуна» Александр Кочетков пытается объяснить столичным журналистам что-то про эстракцию и инструментальный анализ. Ох и неблагодарное это дело.

- А, может быть, простыми словами? - не выдержал я.

- Легко, - ответил тот с армейской готовностью. - Конкретно сейчас мы проверяем пробы воды, которые нам привезли из Балашихи. Берём хлористый метилен. Всё это дело экстрагируем. Упариваем на роторных испарителях. Потом проводим колоночную хроматографическую очистку. И отправляем на приборный анализ.

- Теперь всё понятно, - расслабился я. - Метилен, очистка...

- Обнаружить можем практически любой промышленный токсикант, - с улыбкой добавил Кочетков. - А их десятки.

Вода переб итоговой приборной проверкой проходит жидкостную экстракцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Короче, воду они проверяют. Чистая или нет. То же самое могут сделать с почвой. И даже с плазмой крови тюленя. Был однажды такой контракт. Пробы привезли из Арктики.

Приборы, с помощью которых фиксируется финальный результат, называются хромато-масс-спектрометрами. Один из них, сделанный в США, стоит 18 млн руб. Разрешение высочайшее. Точность космическая. Измеряет массу атома на раз.

Конечно, рассказать о работе такого гигантского объединения, которое было создано в 1958 году специально бок о бок с АЭС, в формате газетной заметки не получится при всём желании. Но передо мной такую задачу никто и не ставил.

Директор института проблем мониторинга окружающей среды, заместитель генерального директора по науке НПО «Тайфун» Владимир Булгаков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

P.S. Добавлю только, что теперь, кроме прочего, я знаю, для чего нужен свинцовый домик, как выглядит термобарокамера объёмом 100 кубических метров, для чего нужен пиранометр и многое другое.

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