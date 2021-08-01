Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука1 августа 2021 21:12

Сатурн приблизился к Земле, чтобы войти в противостояние с ней и с Солнцем

В ближайшие ночи планета-гигант будет сверкать на небе особенно ярко. Как ее увидеть?
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сатурн выглядел бы так, если бы вдруг оказался на месте Луны. Красиво, но лучше держаться от него подальше. Фото: Роскосмос

Сатурн выглядел бы так, если бы вдруг оказался на месте Луны. Красиво, но лучше держаться от него подальше. Фото: Роскосмос

Противостояние начнется 2 августа 2021 года в 09:06 мск: Сатурн и Земля окажутся точно на одной линии с Солнцем и по одну с ним сторону.

Сатурн лучше всего виден, когда он и Земля находится по одну сторону от Солнца. В январе он прятался за Солнцем.

Сатурн лучше всего виден, когда он и Земля находится по одну сторону от Солнца. В январе он прятался за Солнцем.

«В противостоянии планета пересекает небесный меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Продолжительность ночной видимости Сатурна – максимальна, угловые размеры на небе – наибольшие в году», - разъясняют в Московском планетарии. И сообщают, что лучшего времени взглянуть на гигантскую планету – хоть невооруженным глазом, хоть в бинокль, хоть в любительский телескоп - в этом году больше не будет.

Взаимное расположение планет Солнечной системы на момент противостояния Сатурна.

Взаимное расположение планет Солнечной системы на момент противостояния Сатурна.

Найти Сатурн на небосводе не сложно. Он располагается над южным горизонтом правее и ниже чуть менее яркого Юпитера, который войдет в противостояние немного позднее – 20 августа.

Ющите Сатурн над южным горизонтом.

Ющите Сатурн над южным горизонтом.

Астрономы Московского планетария обещают, что будут хорошо видны кольца Сатурна, развернутые пусть и не на максимальный угол, но вполне достаточный, чтобы их могли рассмотреть с Земли.

Из 82 спутников Сатурна можно будет рассмотреть самый крупный – Титан. И то в любительский телескоп. Титан, кстати, очень похож на Землю, уверяют астрономы, только там жутко холодно.

Вид, который открывается на кольца, меняется год от года, так как они наклонены к плоскости эклиптики на 26 градусов и перестают быть видимыми, когда наблюдатели находится точно в плоскости колец. Такое происходит два раза за полный оборот Сатурна вокруг Солнца, который он делает за 29,5 лет. Последний раз кольца «исчезали» в 2009 году, следующее произойдет в 2024 году.

С 1995 по 2008 года с Земли был виден южный полюс Сатурна, ныне и до 2023 года планета повернется к нам своим северным полюсом.

В день противостояния, 2 августа 2021 года, Сатурн - шестая планета от Солнца - будет находиться от Земли на расстоянии 1 337 404 964 километров.

Наука: Клуб любознательных