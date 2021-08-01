Сатурн приблизился к Земле, чтобы войти в противостояние с ней и с Солнцем

Сатурн выглядел бы так, если бы вдруг оказался на месте Луны. Красиво, но лучше держаться от него подальше. Фото: Роскосмос

Противостояние начнется 2 августа 2021 года в 09:06 мск: Сатурн и Земля окажутся точно на одной линии с Солнцем и по одну с ним сторону.

Сатурн лучше всего виден, когда он и Земля находится по одну сторону от Солнца. В январе он прятался за Солнцем.

«В противостоянии планета пересекает небесный меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Продолжительность ночной видимости Сатурна – максимальна, угловые размеры на небе – наибольшие в году», - разъясняют в Московском планетарии. И сообщают, что лучшего времени взглянуть на гигантскую планету – хоть невооруженным глазом, хоть в бинокль, хоть в любительский телескоп - в этом году больше не будет.

Взаимное расположение планет Солнечной системы на момент противостояния Сатурна.

Найти Сатурн на небосводе не сложно. Он располагается над южным горизонтом правее и ниже чуть менее яркого Юпитера, который войдет в противостояние немного позднее – 20 августа.

Ющите Сатурн над южным горизонтом.

Астрономы Московского планетария обещают, что будут хорошо видны кольца Сатурна, развернутые пусть и не на максимальный угол, но вполне достаточный, чтобы их могли рассмотреть с Земли.

Из 82 спутников Сатурна можно будет рассмотреть самый крупный – Титан. И то в любительский телескоп. Титан, кстати, очень похож на Землю, уверяют астрономы, только там жутко холодно.

Вид, который открывается на кольца, меняется год от года, так как они наклонены к плоскости эклиптики на 26 градусов и перестают быть видимыми, когда наблюдатели находится точно в плоскости колец. Такое происходит два раза за полный оборот Сатурна вокруг Солнца, который он делает за 29,5 лет. Последний раз кольца «исчезали» в 2009 году, следующее произойдет в 2024 году.

С 1995 по 2008 года с Земли был виден южный полюс Сатурна, ныне и до 2023 года планета повернется к нам своим северным полюсом.

В день противостояния, 2 августа 2021 года, Сатурн - шестая планета от Солнца - будет находиться от Земли на расстоянии 1 337 404 964 километров.