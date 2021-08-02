Скандал в сборной Белоруссии политический, а не спортивный

В руководстве белорусской сборной говорят, что весь этот скандал был срежиссирован от начала до конца. Фото: REUTERS

Безобразная история с белорусской сборной на Олимпиаде. Легкоатлетка Кристина Тимановская узнала, что руководство команды поставило ее на эстафету 4х400 (хотя это не ее дистанция). Она не нашла ничего лучше, чем вывалить свое возмущение в Инстаграм, обвинив спортивное руководство в некомпетентности. Дескать, не проявило должного уважения к спортсменке, назначило в команду, не спросив.

Начальство, естественно, приняло решение снять скандальную бегунью с состязаний и отправить домой - нарушила корпоративную этику. Ее в сопровождении двух функционеров Национального олимпийского комитета привезли в аэропорт, где Тимановская обратилась к полиции с просьбой защитить ее от приспешников тоталитарного режима Лукашенко. И объявила, что собирается попросить политического убежища в Австрии.

Руководство сборной Белоруссии действительно поступило не очень тактично, явочным порядком назначив молодую спортсменку на незнакомую ей дистанцию (если это действительно было так, и Кристина не разыграла «домашнюю заготовку»). Могли бы и посоветоваться с ней предварительно. Но сделано это было не от хорошей жизни, а в условиях форс-мажора. Черт возьми, тебе доверили честь выручить команду. От тебя не требуют мировых рекордов. А ты, вместо того, чтобы стиснуть зубы и выйти на старт, жалуешься в соцсетях. Выйди, отработай, а потом жалуйся. Посмотри на Никиту Нагорного или на Ольгу Никитину, которые брали ответственность на себя и буквально вытягивали свои команды на 1 место. Кристина выбрала свой путь, который чреват теперь последствиями для всего белорусского спорта.

Еще безобразнее сейчас выглядит околополитическая и околоспортивная возня, в которой часть провластно настроенных белорусских болельщиков поделила своих спортсменов на тех, кто подписывал письмо в поддержку Лукашенко и тех, кто подписывал письмо против жестокости силовиков. Тимановская - из последних. А их оппоненты зашлись в радостном вое, найдя повод оттоптаться на «режиме». Ни то, ни другое не имеют ничего общего со спортом. И не идут ему на пользу. Тут обе стороны «хороши».

...К утру выяснилось, что с Австрией Тимановская погорячилась. А вот Польша готова дать убежище, и Кристина, вроде, не против. И даже за. Появились адвокаты, мутные представители «белорусской диаспоры», бело-красно-белые флаги, закрутились колесики оппозиционной машины пропаганды...Можно не сомневаться, что «варшавский обком» теперь возьмет спортсменку в оборот, подняв на знамя жертв «кровавого режима». И о спорте можно будет забыть. Потому что ни Польше, ни тем более оппозиции в изгнании, осевшей там, спортсменка Тимановская не нужна. Им нужен повод. В том числе и для санкций. В Международном олимпийском комитете уже заявили, что могут рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях, а условия участия белорусов в Играх могут быть пересмотрены.

В руководстве белорусской сборной говорят, что весь этот скандал был срежиссирован от начала до конца. И действительно, если бы она хотела эмигрировать, не обязательно для этого было ехать на Олимпийские игры. Чай не при железном занавесе живем, когда у советских спортсменов-перебежчиков других возможностей покинуть страну, кроме международных соревнований, не было. Но тогда бы у Кристины не было ни триллера в прямом эфире соцсетей, ни внимания крупнейших мировых СМИ, ни информационного хайпа, ни ореола жертвы и мученика. Которые ей, впрочем, обеспечили в том числе белорусские спортивные функционеры, если история с назначением на эстафету «задним числом» - правда. И тогда отвечавший за это назначение - ее подельник.

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