Сидячий образ жизни: бьет по голове и по заднице

Долгое сидение угнетает и психику, и тело. Фото: Shutterstock

Люди, вынужденно работающие в пандемию на «удаленке», то есть, дома, проводят сидя непозволительно много времени - больше, чем в офисе за 8-часовой рабочий день. В этом удостоверились британские ученые из Хаддерсфилдского университета (Department of Psychology, University of Huddersfield), изучив привычки нескольких сотен своих соотечественников, которые из-за ограничительных мер были отлучены от своих привычных рабочих мест.

Последующий анализ позволил сделать вывод: малоподвижный образ жизни и соответствующая ему согбенная поза серьезно вредят здоровью – и психическому, и физическому. Злоупотребляющие стульями, креслами, а то и диванами, постепенно впадают в депрессию, часто испытывают тревогу – вплоть до так называемых панических атак - и вообще плохо себя чувствуют.

Сидячий образ жизни вгоняет в депрессию и тревогу. Фото: pexels

- Ко всему прочему у «сидячих» страдают те места, на которых они сидят, - вторит своим британским коллегам нью-йоркский исследователь и персональный тренер с многолетним стажем Дэн Джордано (Dan Giordano). - Задницы портятся – становятся плоскими, дряблыми и слабыми. От такого не застрахованы даже те, у кого ягодичные мышцы изначально были выпуклыми, как орехи, и пружинистыми.

Наблюдения продемонстрировали: за два года, проведенных на «удаленке», пагубные видоизменения коснулись многих – даже тех мужчин и женщин, которые находили в себе силы время от времени заняться физкультурой.

Причина «порчи» — не только отсутствие должной нагрузки, но и нарушение кровообращения.

Вот, во что стул превращает задницу за два года.

Что делать? У британских ученых и американского тренера рецепт, по сути, один – больше физической активности. Команда из Хаддерсфилдского университета, которой руководил Матвей Пирс (Matthew Pears), полагает: тем, кто проводит сидя более 8 часов в день, следует упражняться по 60 минут в день, а не по 30 минут, которых якобы хватало согласно прежним – до ковидным – рекомендациям. Интенсивную физическую нагрузку надо чередовать с умеренной – гулять бодрым шагом. Лучше – в парках, в лесу. Можно заниматься садоводством на досуге.

Следуя британским советам, мы, главным образом, побережем свое психическое здоровье. Но для того, чтобы спасти еще и ягодицы, потребуются некоторые дополнительные усилия.

- Многие заблуждаются, думая, будто бы после нескольких 8-часовых «сидячих дней» можно как-то подправить «тылы», занимаясь физкультурой пару раз в неделю, - объясняет Дэн Джордано. - Нет, этого недостаточно. Испорченные попы столь малыми усилиями не изменить в лучшую сторону. Спасут лишь интенсивные и регулярные тренировки со специальными «ягодичными» нагрузками, как минимум, три-четыре раза в неделю.

Словом, исправления достигаются тяжким трудом и в спортивном зале, где имеются соответствующие снаряды. А можно ли не доводить до греха? Чтобы потом не мучиться. Тренер полагает, что можно. И предлагает своего рода профилактику – и на «удаленке», и даже в офисе – по возвращению туда.

Профилактика проста до изумления. Оказывается, чтобы сохранить имеющиеся формы, достаточно каждые полчаса, а еще лучше, каждые пятнадцать минут подниматься со стула и ходить минимум 30 секунд. В результате восстанавливается правильный ток крови к ягодичным мышцам.

Хорошо бы дополнить «проходки» массажем. Делать его, не имея собственного кабинета, конечно, проблематично. Можно отложить процедуру до дома и там уж обязательно заняться массажем. Нет, оказывается, ничего более благодатного для попы, чем попрокатываться ею по пенному валику — эдакому тонкому полимерному цилиндру средней плотности. Прокатываться по нему надо, начиная со спины и кончая задней поверхностью бедра. Будет не только массаж, но и растяжка, и легкая нагрузка. Минуты-другой достаточно. Но каждый день. Тогда и по 8 часов можно сидеть, не опасаясь за свои ягодицы.

Массажный валик, предохраняющий попу от порчи. Фото: Shutterstock

КCТАТИ

После очередного масштабного исследования ученые договорились, какие женские ягодицы считать идеальными

Формулу идеальных женских ягодиц недавно опубликовал журнале Plastic and Reconstructive Surgery. Она проста до изумления: W/H = 0,7 - где W это обхват талии, а H — обхват бедер, то есть этих самых ягодиц. 0,7 — это идеальные соотношение обхвата талии к обхвату бедер. Большее значение свидетельствует о том, что либо талия толстовата, либо ягодицы маловаты. Меньшее - что ягодицы крупны.

Почему ученые остановились именно на этих значениях? Подробности в нашем материале.