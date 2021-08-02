«Мумий Тролль» спелся с королевой тиктокеров: Илья Лагутенко выпустил неожиданную коллаборацию с Кариной Кросс

Симбиоз Карины и Ильи Лагутенко случился спонтанно. Фото: личный архив Ильи Лагутенко

Трек «Утекай» группы «Мумий Тролль» в конце 90-х был настоящим суперхитом. Строчки «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок» тогда пела вся страна. Спустя 24 года песня «Утекай» зазвучала по-новому благодаря блогеру Карине Кросс, которую называют королевой Тик тока.

Симбиоз Карины и Ильи Лагутенко случился спонтанно. Карина пришла на концерт группы «Мумий Тролль» и пообщалась с Лагутенко за кулисами. Вот так, всего за пять минут, у артистов и родилась идея записать совместный трек «Время утекай».

- Я с детства обожала группу «Мумий Троль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей, - рассказывает kp.ru Кросс.-Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как никогда», - говорит Карина.

Карина Кросс. Фото: Личный архив Ильи Лагутенко

И добавляет: «Проблема «отцов и детей» была актуальна всегда. Взрослые не понимают молодежь, молодежь не умеет подстраиваться под взрослых, и от этого непонимания и случаются конфликты. Это совершенно логично и нормально, ведь разные люди живут и становятся личностями в разные эпохи, проблемы одних совершенно не похожи на проблемы других.

Например, я в свои 28 думаю о том, как записать интересный контент, выпустить крутой ролик на YouTube и заработать денег на комфортную жизнь. Моя мама в 28 уже нянчилась со мной, трехлетним ребенком, и думала о том, как прокормить семью

Но, взрослые, скачайте уже Тик-ток наконец-то. Сколько вы собираетесь бегать от модных течений и цифровизации? Соцсети – это главное увлечение всех детей в XXI веке. Будьте с ними на одной волне. А мы в свою очередь будем стараться понимать вас, - обещает Карина.

Илья Лагутенко. Фото: Личный архив Ильи Лагутенко

Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на споры.

А 4 августа Лагутенко и Кросс выпустят премьеру клипа.

Над ним работала команда Hoodyakov Production и режиссер Заур Засеев. Съемки проходили 2 дня: в первый участие принимали сами исполнители, а во второй блогер Валя Карнавал и актер Ян Цапник, который специально для съемок прервал свой отпуск с семьей и прилетел в Москву из Анталии.

По сюжету Илья и Карина в новой интерпретации повторяют сцену из клипа на трек «Утекай» 1997 года, а Валя Карнавал и Ян Цапник играют дочь и отца, которые на собственном примере сталкиваются с непониманием между представителями разных поколений.