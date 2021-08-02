В Москве откроется донорская квест-комната

Фото: Национальный фонд развития здравоохранения

Осенью 2021 года в Москве появится необычная квест-комната, посетителям которой будут рассказывать о безвозмездном донорстве крови. Длительность каждой игры будет составлять не менее часа. За это время планируется рассказать об этапах сбора крови и ее компонентов, переливании и лечении различных заболеваний.

По задумке организаторов, после прохождения квеста участники должны будут понять, насколько сложен процесс заготовки донорского материала, и осознать, что кровь нужна постоянно. Ведь 70% компонентов идут именно на плановое лечение, а не на помощь пострадавшим в различных авариях и катастрофах, как это принято считать. И в случае с некоторыми пациентами задержка во времени может быть критической. В ходе квеста участники смогут влиять на жизнь "нуждающихся" и видеть последствия своих решений.

– Мы убеждены, что донорство крови и ее компонентов должно стать круглогодичной нормой жизни для каждого здорового человека, и стараемся донести эту мысль до людей в самых разных форматах. Тем более что в Москву на лечение приезжают люди со всей России, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ.

Режим работы квест-комнаты будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Москве. Принять участие в осеннем мероприятии смогут не менее 800 человек. Возможно, проходимость придется ограничить, но зато всем желающим точно будет доступна бесплатная игра в онлайн-формате аватар-квеста для команды из 3-5 игроков.

Мероприятия проводятся в рамках соцпроекта «Донорство вне сезона. Развитие регулярного донорства крови в столице» Национального фонда развития здравоохранения при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.