«Роснефть» завершила реставрацию Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря

Реставрация монастыря проводилась на протяжении пяти лет. Фото: пресс-служба Роснефти

Компания «Роснефть» выполнила масштабные работы по восстановлению всех сооружений Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. Обитель, основанная в 1393 году, расположена на острове Коневец в Ладожском озере (Ленинградская область). Реставрация храмового комплекса началась в 2016 году, когда Коневский монастырь посетил Владимир Путин. Президент России поручил руководству «Роснефти» восстановить старинную православную обитель.

Владимир Путин и Игорь Сечин регулярно контролировали восстановительные работы в обители. Фото: пресс-служба Роснефти

«В КРАЮ СЕВЕРНОМ ВОЗДВИГНЕШЬ ТЫ ОБИТЕЛЬ»

Гостей острова теперь встречает памятник основателю монастыря – преподобному Арсению Коневскому, который был специально изготовлен для обители по заказу нефтегазовой компании. По преданию, новгородский инок Арсений получил на Афоне икону Божьей матери и пророчество: «В краю северном воздвигнешь ты обитель, в которой спасутся многие».

По задумке скульптора Андрея Ковальчука, святой Арсений будто благословляет всех посетителей Коневца. Православный святой стоит в лодке с иконой Божией Матери в руках. Пьедесталом служит легендарный Конь-камень - огромный валун, до сих пор существующий в лесах Коневца и давший название острову.

Обратим внимание, что Коневский Рождество-Богородичный монастырь восстановлен с соблюдением мельчайших исторических деталей. К работам активно привлекались высококлассные реставраторы и художники. Там, где это возможно, сохранена историческая кладка, сюжеты фресок, скрупулезно воссозданы детали отделки.

Кроме того, «Роснефть» обеспечила монастырь современной транспортной, энергетической, телекоммуникационной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой. Раньше остров с перебоями освещался и обогревался за счет дизельного генератора. Сейчас по дну Ладожского озера проложен высоковольтный кабель.

Современные элементы, к примеру, электрические уличные фонари, органично вплетены в архитектурный ансамбль и гармонируют с аутентичным стилем монастыря.

14 ТОНН КОЛОКОЛОВ

На пристани в первозданном виде воссоздана часовня. В 19 веке паломники ставили здесь свечи в благодарность за благополучное прибытие на остров. С сохранением подлинной кладки полностью восстановлен Странноприимный дом. Раньше здесь три дня могли пожить странники, чтобы принять решение – уйти обратно в мир, или остаться навсегда. Сегодня здесь работает церковная лавка и Паломническая служба монастыря.

На входе в каре монастыря верующих и туристов встречает надвратная колокольня. Специально для обители в Воронеже отлиты колокола для звонницы общей массой 14 тонн. Отливали их по историческим архивам. В июне 2017 в освящении монастырских колоколов принял участие Владимир Путин. Президент лично курировал ход восстановительных работ, ежегодно посещая Коневец.

Полностью восстановлен Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Храм разделен на верхний и нижний. Стены собора расписаны лучшими художниками-иконописцами, в том числе по образцам аутентичных росписей, обнаруженных в ходе архивных работ. В нижнем храме находятся мощи преподобного Арсения Коневского. Они сохранились нетронутыми под полом храма в течение шести столетий.

Богослужения проходят и в двух небольших храмах по углам каре: в церкви святого Арсения Коневского и в церкви Святого Николая. Восстановлены Коневский и Казанский скиты.

К работам активно привлекались реставраторы и художники высочайшего класса. Фото: пресс-служба Роснефти

ГОСТИНИЦА, АЗС И «ПЛАВУЧАЯ» ЗАПРАВКА

Туристический водный сезон уже открыт. В 2021 году в 64 водных туристических маршрута России включено посещение Коневского монастыря. Круизные лайнеры уже прибывают на Коневец. Когда позволит международная эпидемиологическая обстановка, сюда смогут приходить суда из соседних стран - Финляндии, Германии, Швеции...

Для обеспечения легкого пути на Коневец паломников и туристов, продуманы мельчайшие детали еще на материке. В бухте Владимировская «Роснефтью» построен многофункциональный комплекс из гостиницы, АЗС для автомобилей, «плавучей» заправки для водного транспорта и кафе с ассортиментом горячих блюд и десертов.

Между материком и островом налажено регулярное транспортное сообщение. Курсирует комфортабельный катамаран «Святой Князь Владимир», катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке.

На острове построен причал длинной более 180 метров. Сконструированный в виде чаши, он надежно защищает суда от волн. Причал рассчитан на швартовку в том числе круизных лайнеров.