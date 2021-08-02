Три человека погибли во время разрушительного смерча в Тверской области

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Сильнейший ураган обрушился в понедельник 2 августа, около 16:40, на западные районы Тверской области. Настоящий смерч, явление не характерное для средней полосы России, сметал на своём пути постройки, срывал крыши с домов, рвал провода и валил деревья.

Особенно пострадал от стихии Андреаполь – центр Андреапольского района, находящийся в 286 км к западу от Твери и примерно в 346 км от Москвы. По официальным данным, на город обрушился ветер порывами до 25 м/с. Под удар попали также Ржев и Пено, но там разрушений гораздо меньше.

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Видео урагана очевидцы опубликовали в соцсетях. На одном из роликов виден огромнейший вихревой поток, который в разы выше трёхэтажного жилого дома, близ которого прошёл смерч.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Андреапольцы рассказывают, что ураган прошёл по нескольким улицам на окраине города: от ветеринарной станции до Промысловой улицы (расстояние между этими точками по прямой около двух километров). «Промысловой улицы почти, говорят, не осталось...» - пишет в соцсети местная жительница.

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Это подтверждают фото с места событий: снесённые ветром крыши, разрушенные постройки. На одной из улиц уцелели лишь кирпичные коробки домов.

Фото предоставлено"Комсомольской правде" очевидцем

Известно, что во время урагана погибли люди. По данным источников - три человека. Позже в региональном МЧС уточнили, что с серьёзными последствиями стихии столкнулись в основном два населенных пункта, это Андреаполь и Осташковский городской округ. О жертвах спасатели по-прежнему не сообщают. Но говорят о шести пострадавших в Андреаполе и пяти — в Осташковском городском округе. Всего по данным МЧС ветер повалил 90 деревьев, повреждены линии электропередачи.

Фото: Виктория Акилина-Скляр

На месте сейчас работают сотрудники девяти пожарных частей и аварийно-спасательной службы.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Глава региона поручил оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь, оперативно восстановить энергоснабжение. Оказание медицинской помощи пострадавшим поручено взять на особый контроль региональному Минздраву.