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Происшествия2 августа 2021 22:33

Три человека погибли во время разрушительного смерча в Тверской области

Под удар стихии 2 августа попали несколько районов региона
Сергей ПАСТУХОВ
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Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Сильнейший ураган обрушился в понедельник 2 августа, около 16:40, на западные районы Тверской области. Настоящий смерч, явление не характерное для средней полосы России, сметал на своём пути постройки, срывал крыши с домов, рвал провода и валил деревья.

Особенно пострадал от стихии Андреаполь – центр Андреапольского района, находящийся в 286 км к западу от Твери и примерно в 346 км от Москвы. По официальным данным, на город обрушился ветер порывами до 25 м/с. Под удар попали также Ржев и Пено, но там разрушений гораздо меньше.

Ураган в Тверской области повалил 90 деревьев
Фото: Виктория Акилина-Скляр

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Видео урагана очевидцы опубликовали в соцсетях. На одном из роликов виден огромнейший вихревой поток, который в разы выше трёхэтажного жилого дома, близ которого прошёл смерч.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Андреапольцы рассказывают, что ураган прошёл по нескольким улицам на окраине города: от ветеринарной станции до Промысловой улицы (расстояние между этими точками по прямой около двух километров). «Промысловой улицы почти, говорят, не осталось...» - пишет в соцсети местная жительница.

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Это подтверждают фото с места событий: снесённые ветром крыши, разрушенные постройки. На одной из улиц уцелели лишь кирпичные коробки домов.

Фото предоставлено"Комсомольской правде" очевидцем

Фото предоставлено"Комсомольской правде" очевидцем

Известно, что во время урагана погибли люди. По данным источников - три человека. Позже в региональном МЧС уточнили, что с серьёзными последствиями стихии столкнулись в основном два населенных пункта, это Андреаполь и Осташковский городской округ. О жертвах спасатели по-прежнему не сообщают. Но говорят о шести пострадавших в Андреаполе и пяти — в Осташковском городском округе. Всего по данным МЧС ветер повалил 90 деревьев, повреждены линии электропередачи.

Фото: Виктория Акилина-Скляр

Фото: Виктория Акилина-Скляр

"Мама, смерч!": Ураган в Андреаполе напугал местных жителей

На месте сейчас работают сотрудники девяти пожарных частей и аварийно-спасательной службы.

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцем

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Глава региона поручил оказать пострадавшим и их семьям всю необходимую помощь, оперативно восстановить энергоснабжение. Оказание медицинской помощи пострадавшим поручено взять на особый контроль региональному Минздраву.

Ураган в Тверской области
ЧППроисшествия: ЧП