"Эльбрусское кольцо": в горы быстрее всех забрались бойцы ФСО, а с гор - подразделение ВДВ

Ледовый склон протяженностью до 100 метров имел средний угол подъема в 60 градусов. Фото: Минобороны России

Военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил, Федеральной службы охраны и Росгвардии России преодолели ледовое препятствие на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Этот элемент боевой учебы - одно из финальных заданий всеармейского этапа конкурса "Эльбрусское кольцо" Армейских международных игр 2021 года.

В форме, с оружием в альпинистской экипировке весом в 30 килограммов они успешно выполнили задания на леднике Большой Азау (высота 3500 м). Ледовый склон протяженностью до 100 метров имел средний угол подъема в 60 градусов.

Фото: Минобороны России

- Команда Федеральной службы охраны (ФСО) лидировала в подъеме на ледовый участок – военные альпинисты набрали 1000 баллов. Второй результат у команды Воздушно-десантных войск (ВДВ) – 872 балла. Замыкает тройку лидеров команда Росгвардии с результатом 853 балла. А при спуске с ледового препятствия лучший результат показало подразделение ВДВ, набрав 1000 баллов. На втором месте команда Южного военного округа с результатом 782 балла, на третьем – команда ФСО с результатом 779 баллов, - сообщили результаты в Минобороны России.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Впервые в соревнованиях участвует команда от ФСО.

Состязания завершатся 4 августа.