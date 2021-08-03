Выдвинувшиеся в Госдуму Буланова, Дайнеко и Зверев раскрыли свои доходы

Татьяна Буланова идет в Госдуму от партии «Родина». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. Среди известных государственных деятелей, бизнесменов, общественников и прочих политических «тяжеловесов» в списке претендентов на депутатские мандаты оказались сразу несколько новичков из мира шоу-бизнеса. Татьяна Буланова, Виктория Дайнеко, Сергей Зверев и другие раскрученные медиа-персоны собираются повышать пенсии и зарплаты россиян, бороться за экологию и вообще всячески улучшать жизнь в нашей стране. Зарегистрировавшись в качестве кандидатов, они официально вступили в предвыборную гонку. И – первый сюрприз: ЦИК обязал их честно рассказать о своих заработках. Артистам-кандидатам пришлось задекларировать источники доходов, имущество и даже суммы, хранящиеся на счетах в банках. Изучив информацию, опубликованную на сайте ЦИКа, мы узнали, сколько звезды заработали за прошедший год.

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА: 3,6 МЛН РУБЛЕЙ

Певица уже получила удостоверение кандидата. Фото: Инстаграм.

Певица баллотируется в Госдуму от партии «Родина». Как она будет совмещать работу парламентария с выступлениями – непонятно, ведь у Татьяны достаточно плотный гастрольный график. Исполнительница хита «Ясный мой свет», выжимавшая слезу из слушателей еще в 90-х, и сегодня с успехом дает концерты. А ее песни постоянно крутят в эфирах почти всех радиостанций страны – от «Дорожного радио» до «Радио шансон». Но то ли ретро-композиции нынче упали в цене, то ли сказалась пандемия коронавируса, наложившая запрет на развлекательные мероприятия, но доходы певицы за прошлый год оказались не такими уж высокими (по меркам шоу-бизнеса).

В декларации Буланова сообщила, что в 2020 году она заработала 3 млн 676 тысяч 700 рублей. То есть в среднем артистка получала чуть больше 306 тысяч рублей в месяц. И это при том, что она указала целых 13 источников доходов, причем не только в сфере шоу-бизнеса. Среди них, например, есть фирмы, связанные со строительством и агропромышленным сектором. В числе организаций, плативших артистке гонорары в прошлом году, значатся ООО «Концертное агентство «Рускон», Большой концертный зал «Октябрьский», ЗАО «Телемедиа» и другие предприятия культуры.

В качестве имущества Буланова указала только автомобиль Hyundai 2012 года выпуска. Никакой недвижимости за звездой, судя по декларации, не числится. На десяти банковских счетах, которыми владеет певица, лежат в общей сложности 169 644 рубля.

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО: ПОЧТИ 13 МЛН РУБЛЕЙ

Виктория Дайнеко тоже собирается украсить собой депутатское кресло. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица всего несколько часов назад получила удостоверение кандидата в депутаты. Виктория выдвигается в Госдуму по федеральному списку партии «Зеленая альтернатива». Стать «лицом» экологического движения артистка, по ее словам, согласилась с радостью:

- Экология - тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то наша основная задача как лидеров мнений - освещать и делиться этим, - сообщила 34-летняя брюнетка в Инстаграме.

Виктория выдвигается от партии "Зеленая альтернатива". Фото: Инстаграм.

Судя по указанной Викторией финансовой информации, ее пандемия подкосила не так сильно. В 2020 году Дайнеко заработала 12 млн 944 тысячи 303 рубля (или в среднем 1 млн 078 тысяч в месяц). В собственности у одинокой мамы пятилетней дочки не указано никакой недвижимости. В качестве имущества Виктория задекларировала только два автомобиля: «Mercedes-Benz» E350 2009 года выпуска и Porsche Macan 2019-го года.

Кроме того, на счетах Виктории хранятся 4 млн 320 тысяч 274 рубля.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ: 304 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Звездный парикмахер родился и вырос в Иркутской области – и теперь душой болеет за озеро Байкал. Только ради его спасения Сергей и идет в Госдуму от партии «Зеленых». В российском парламенте он намерен представлять интересы Бурятии.

Сергей Зверев спасает Байкал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смотрим его декларацию и удивляемся: доходы «короля гламура» оказались не такими уж и гламурными. В прошлом году Зверев заработал всего 304 тысячи 913 рублей. Как «звезда в шоке» со своими запросами умудряется жить на 25 тысяч в месяц – совершенно непонятно. На стразы и модные обновки точно не хватит – дай бог еду и коммуналку оплатить. Видимо, Сергей успел накопить солидную подушку безопасности, на которую теперь и существует. В качестве источников выплат стилист указал Российское авторское общество, ООО «ТВ ХИТ» и ООО «Комедии Клаб Продакшн».

Зато, в отличие от своих коллег, Сергей – владелец сразу двух объектов недвижимости. В собственности Зверева квартира в Москве площадью 55 квадратных метров и еще одна, площадью 94 квадрата. Автомобилей на него не записано. А на счетах у звездного парикмахера хранится 303 тысячи 806 рублей.

ЕКАТЕРИНА ГОРДОН: 3,4 МЛН РУБЛЕЙ

Екатерина Гордон баллотируется от партии "Справедливая Россия". Фото: Инстаграм.

Журналистка, теле- и радиоведущая, а с недавних пор – еще и владелица собственной юридической фирмы выдвигается в Госдуму от партии «Справедливая Россия». За плечами у Екатерины – два громких развода: один с телеведущим Александром Гордоном, громкую фамилию которого она сохранила, и со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Последний, видимо, и надоумил 40-летнюю блондинку заняться юридической практикой. Теперь благодаря светским связям в клиентах Гордон числится почти половина всех разводящихся звезд. Екатерина не раз подчеркивала, что специализируется на защите прав обманутых и обиженных жен. А таких в столичном бомонде немало. Но, видимо, баснословных гонораров звездные разведенки все же не приносят.

Как указала Гордон в декларации, в 2020 году она заработала 3 млн 481 тысячу 285 рублей (или 290 тысяч рублей в месяц). Причем не только адвокатской практикой: доходы Екатерине поступали и от ООО «Красный квадрат» (продюсерский холдинг, выпускающий многие популярные телешоу – от «Кто хочет стать миллионером» до «Модного приговора» и «Давай поженимся»). В числе ее источников заработка - автодилер «РОЛЬФ», фирма «Керама Центр», книжное издательство «Рипол классик».

Екатерина владеет московской квартирой площадью 143 квадратных метра, машиноместом и нежилым помещением в 14 кв. метров. На нее зарегистрирован автомобиль «БМВ» 2020 года выпуска. А на счетах у Гордон хранится 1 млн 056 тысяч 890 рублей.