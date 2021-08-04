Психолог из Краснодара объединила 900 коллег-волонтеров из разных регионов России, чтобы помогать людям во время пандемии

Психологи-волонтеры. Фото: предоставлено автором статьи

Помочь пережить горе, справиться со стрессом, вернуться к нормальной жизни – во время чрезвычайных ситуаций на помощь людям уже много лет приходят психологи-волонтеры.

Инна Силенок психологическим волонтерством занимается больше 40 лет. Она — президент межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи», вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, где также возглавляет комитет по психологическому волонтерству и добровольчеству.

В рамках работы комитета в разных городах России Инна Силенок организовала психологические волонтерские центры и отряды, которые занимаются популяризацией профессии психолога и психотерапевта, оказывают психологическую помощь на бесплатной основе, в режиме ЧС работают в команде с психологами МЧС и сотрудниками оперативных штабов по оказанию психологической помощи пострадавшим (трагедия в Крымске, теракты в Волгограде, работа по всей стране с беженцами из Украины).

Один из самых масштабных проектов — это создание горячей линии психологической помощи в период пандемии для всех жителей России. Мы попросили Инну Казимировну рассказать подробнее о работе психологов-волонтеров в это время, а также о развитии психологического добровольчества в стране.

Инна Силенок психологическим волонтерством занимается больше 40 лет

— Меня пригласили в федеральный проект «Мы вместе», в рамках которого я помогала открывать горячую линию психологической помощи пострадавшим от пандемии (горячая линия работала с 28 марта 2020 года по 30 апреля 2021 года — прим. ред.) Я и раньше занималась психологическим волонтерством: и в Крымске, и в Донбассе, и в Туапсе. Мы отправляли людей во все точки, где нужна была помощь волонтеров-психологов. Я создала по стране 19 волонтерских центров. В общем, у нас активно продолжалась эта деятельность на протяжении всех лет.

На федеральном проекте «Мы вместе» я собеседовала около 1600 психологов за 2 волны пандемии. Писала методички. Мы обучали психологов и выводили их на горячую линию. Я координировала эту работу больше года. У нас было 700 психологов, которые вышли на линию в первой волне пандемии. Потом еще 200 психологов вышли на второй волне, и психологи из первой волны продолжали. Около 900 человек — это те добровольцы, которые реально приняли участие в волонтерской психологической помощи в акции взаимопомощи «Мы вместе» на федеральном уровне.

Более 100 тысяч человек позвонили на горячую линию. Принципиальная новизна нашего проекта заключалась в том, что мы решили, что будем не просто поддерживать, как это обычно происходит на телефонах доверия — выслушали и поддержали, а именно оказывать психологическую помощь. То есть это краткосрочная психотерапия, краткосрочная психокоррекция в аудиальном формате.

— Продолжают ли сейчас психологи-волонтеры оказывать помощь?

— Проект ушел в регионы, сегодня волонтеры-медики проводят психологическую помощь и акции по психологическому просвещению. Есть региональные клубы «Мы вместе». В некоторых областях — горячие линии психологической помощи. У нас в Краснодарском крае такая линия работает с января (телефон 88003508052) опытные психологи дежурят на ней круглосуточно. Психологическая помощь сейчас очень нужна, находясь в ситуации неопределенности, люди постоянно испытывают стресс.

Я не знаю, будут ли возобновлять федеральную горячую линию. Думаю, это нужно. Мы могли бы мгновенно включиться, если потребуется. У нас есть в организации команда профессионалов. 200 психологов из 44 регионов готовы работать на горячей линии. Мы можем обеспечить психологическую помощь людям во всех регионах страны. Дистанционный формат позволяет это делать.

— Как вообще в России устроена добровольческая психологическая помощь людям?

— Есть горячие линии, есть форматы текстового консультирования. У нас несколько телефонов доверия, где работают именно волонтеры, в том числе из международных организаций. У них есть подразделения и в РФ. Есть профильные горячие линии психологической помощи, например, помощь онкобольным, или помощь мамам особых детей. Есть очная благотворительная психологическая помощь в регионах на местах, в больших и малых городах. Где-то больше, где-то меньше. Это зависит и от того, насколько часто обращаются к психологам люди. Например, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Краснодарском крае, Ростовской области, Новосибирске, Челябинске, Свердловской области обращаются часто. В других регионах меньше. Но важно, что в России много щедрых людей, которые свои профессиональные знания и навыки готовы направлять на то, чтобы другие люди начинали себя чувствовать хорошо.

— Насколько важна эта деятельность — психологическое волонтерство, горячие линии психологической помощи?

— Это необходимо. Люди должны иметь возможность позвонить, выговориться, получить какие-то инструкции, сделать какие-то техники. У многих людей стали возникать панические атаки. У тех, кто переболел ковидом, часто возникает фоновая депрессия, иногда она проявляется в агрессивной форме, у людей портятся отношения. Сейчас, чтобы провести качественную вакцинацию, тоже необходимо разъяснение психолога. Регистратор из поликлиники это не объяснит. Люди сложные, они звонят в непростом психоэмоциональном состоянии. Только психолог может установить полноценный контакт и понять, чего на самом деле боится этот человек. Иногда чтобы понять, что происходит с клиентом, уходит целый час.

— Как помогает самим волонтерам эта деятельность?

— Психологическое волонтерство помогает молодым специалистам обрести уверенность в себе, получить практические знания и навыки, особенно на горячей линии, потому что там работа в режиме нон-стоп. Там уже некогда советоваться, думать, надо сразу включаться, работать и иногда просто спасать жизнь. И вот те специалисты, которые прошли эту школу, они потом настолько уверены в себе, как профессионалы, они легче устраиваются на работу в какие-то другие структуры, где нужны психологи, открывают частные кабинеты. То есть это такая «школа выживания» и мощный трамплин в их карьере.

— Какие у Вас сейчас есть благотворительные проекты?

— Сейчас у нас продолжает работать региональная круглосуточная горячая линия психологической помощи в Краснодарском крае. Также мы развиваем доступную психологическую помощь в рамках нашей общественной организации «Развитие психологической помощи» для всех жителей страны.

И еще очень важный проект — мы продолжаем выпускать психологическую газету «Золотая лестница». Она существует давно, но сейчас выходит в электронном формате. Каждый день выходит по три материала, статьи, интервью, календарь психологический, терапевтические сказки, метафоры, художественные рассказы по психологической тематике. Это психологическое просвещение. Очень важно популяризовать психологию. Люди должны знать, когда нужно обращаться к психологам, чтобы они не употребляли психотропные вещества и не совершали противоправные действия.

— Знаю, что Вы очень талантливый и разносторонний человек. Пишите музыку, стихи, поете, пишете сценарии к постановкам. И наверняка это не все?

— Сейчас я пишу книгу по психологическому консультированию, как работать психологам в условиях ЧС, карантина в формате горячей линии и очно. Помогаю людям безвозмездно. В сентябре мне будет 51 год, и будет 42 года, как я занимаюсь добровольчеством. Я помогаю людям, потому что просто нужно помочь. Если они будут оплачивать, это хорошо, если они не могут, значит просто нужно помочь.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.