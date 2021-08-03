В Люберцах 17-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника

Девушку, выпрыгнувшую из окна, госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткий случай произошел на улице Льва Толстого в подмосковных Люберцах. Среди дня прохожие услышали громкие крики о помощи и увидели, как из окна многоквартирного дома выпала девушка. Очевидцы вызвали на место карету скорой помощи. Прибывшие медики нашли под окнами 17-летнюю Марину В.* Девушка получила множество травм, но чудом осталась жива. По дороге в больницу девочка смогла рассказать врачам, что прыгнула в окно сама, спасаясь от изнасилования. Медики сразу сообщили о произошедшем в полицию.

«В полицию поступило сообщение о падении с высоты несовершеннолетней Марины В.* Девочка спаслась от изнасилования и выпрыгнула в окно. Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что дома на девушку напал собственный отец, 45-летний Иван В.* Мужчина избивал девочку и пытался изнасиловать. Испуганная Марина кричала и звала на помощь. В отчаянии девочка подбежала к окну и прыгнула вниз с 4 этажа», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Чудом девушка осталась жива после падения с большой высоты. Ее госпитализировали с диагнозом: кататравма, политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника, перелом лодыжки. Сейчас Марина находится в тяжелом состоянии в больнице, врачи борются за ее жизнь.

Подозреваемый в попытке изнасилования отец девушки, безработный 45-летний Иван В.*, задержан. С ним работают следователи и устанавливают все детали произошедшего. Известно, что семья несовершеннолетней полная, на учете в социальных службах не состоит.

* - имена изменены.

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