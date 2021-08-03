В Московском парке мужчина уколол 15-летнюю девочку неизвестным отравляющим веществом

Девочка была госпитализирована в ДБК №13 с острым отравлением. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Это произошло на юго-востоке столицы в районе Люблино. Вечером 2 августа 15-летняя Света (имя изменено) отпросилась у родителей на прогулку. На часах было около 18.00, а во дворе её ждали друзья. Отец разрешил девочке пойти на улицу, но попросил быть на связи и вернуться домой до 22.00. Девочка согласилась. Но в указанное время домой не пришла. Не отвечал и её телефон. Родители забеспокоились и стали звонить друзьям Светы. Никто не знал, где она может быть. Все считали, что Света должна быть дома. Уже ближе к ночи с родителями связались из больницы, где находилась Света. Что произошло с девочкой, никто толком ответить не мог.

Отец стал выяснять подробности исчезновения дочери. Оказалось, что девочка сама пришла на КПП военного училища на улице Головачева и попросила о помощи. Она рассказала, что уже шла домой, когда за ней в парке увязался какой-то мужчина. Света ускоряла шаг, но незнакомец не отставал. Внезапно мужчина приблизился и девочка почувствовала укол в ягодицу. Перед глазами всё стало расплываться и Света потеряла сознание. Когда Света пришла в себя, мужчины рядом уже не было, у девочки сильно кружилась голова. Она осмотрелась и поняла, что её утащили вглубь парка, тропинка была метрах в 200 от неё. Она попыталась добраться до тротуара, но все движения давались ей с трудом. Позвать на помощь было некого, и Света направилась к ближайшему зданию. Им оказалось КПП военного училища. Девочка попросила дежурного помочь и рассказала, что с ней произошло. Он сразу же вызвал скорую помощь. Свету госпитализировали.

— 15-летняя девочка была госпитализирована в ДКБ №13 с диагнозом острое отравление неизвестным веществом. При осмотре в больнице следов сексуального насилия выявлено не было, на левой ягодице обнаружен след от укола. — сообщил источник kp.ru

Вещество, которое ввёл девочке неизвестный, определить пока не удалось. Света находится под наблюдением врачей. А полиция разыскивает мужчину, который сделал ей укол, и возможных свидетелей происшествия. Примечательно, что все личные вещи девочки остались при ней, а значит целью неизвестного было не ограбление.

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