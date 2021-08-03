Колокольцев представил нового начальника полиции Камчатки

Глава МВД России представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового начальника. Фото: мвд.рф

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прилетел на Камчатку, где освободил от должности замначальника УМВД по Камчатке - начальника полиции Максима Митрофановского по причине "неудовлетворительной работы" и представил личному составу нового начальника камчатской полиции Ивана Кокухина, который назначен на должность Указом президента России. Министр также заявил, что бывший глава камчатской полиции Михаил Киселев задержан следствием.

- Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы, - проинформировал Колокольцев присутствующих о Киселеве.

Как стало известно "Комсомолке", Киселев был отстранен от должности и задержан в Москве, так как стал фигурантом двух уголовных дел по "превышению должностных полномочий". По данным следствия, он за 2 миллиона рублей вернул контрабандистам незаконный улов, который они пытались доставить предпринимателям для продажи.

- Что касается позиции нашего министерства, то она, как и прежде, остается неизменной: выявлять и привлекать к ответственности всех виновных, несмотря на должности, которые они занимают, невзирая на неминуемые имиджевые потери для самого ведомства. Эта позиция принципиальная, и отступать от нее мы не намерены, - напомнил на заседании в Петропавловском-Камчатском позицию ведомства Колокольцев.

В сообщении МВД России отмечается, что Михаил Киселев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю по указу президента РФ еще в июне этого года. Он продержался на этом посту с лета 2018 года. Его предшественник Александр Сидоренко также был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.

Глава МВД России заявил на совещании, что 44-летний Иван Кокухин службу знает хорошо: начал более 20 лет назад оперуполномоченным в подразделении по борьбе с организованной преступностью, а затем занимал различные, в том числе руководящие, должности.

Последние три года Кокухин был заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю – начальником полиции. Где зарекомендовал себя "грамотным управленцем, способным эффективно выстраивать работу".

Колокольцев потребовал от Кокухина, то, что прежним начальникам полиции пока не удавалось: декриминализировать сферу добычи и оборота водных биологических ресурсов, так как основу экономики Камчатского края составляет "рыбная отрасль, имеющая большое значение и для страны в целом".

- Наряду с привлечением к ответственности виновных лиц в числе приоритетов должно оставаться возмещение причиненного материального ущерба. И здесь требуется тесное взаимодействие следственных и оперативных подразделений, - такой рецепт борьбы с браконьерами и контрабандистами дал своим подчиненным Колокольцев.

Министр также подчеркнул, что повышение по службе Кокухина предполагает "не только дополнительный функционал, но и больший объем ответственности как за состояние правопорядка на вверенной территории, так и за личный состав, соблюдение им законности и дисциплины".