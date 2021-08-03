Росгвардейцы задержали четырехлетнего, который ушел из дома пока родители спали

Росгвардейцы вернули родителям маленького беглеца. Фото: Росгвардия

В Зеленограде сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве были подняты по команде "тревога" рано утром. Им поставили задачу разыскать 4-летнего мальчика, который, в то время пока родители спали, ушел из дома.

- На поиски мальчика по приметам были сориентированы наряды Росгвардии и полиции прилегающих районов. К счастью, поиски оказались успешными для группы вневедомственной охраны города, - сообщили в Росгвардии.

Через несколько минут поисков росгвардейцы заметили мальчугана у витрины магазина. Он стоял на безлюдной улице в одной футболке и разглядывал через стекло машинки.

Росгвардейцы отвезли маленького путешественника домой и передали взволнованной матери.