Каждый третий баррель нефти BP получила благодаря «Роснефти»

Напомним, компании BP принадлежит 19,75% акций «Роснефти». Во втором квартале 2021 года прибыль международного нефтегазового холдинга от участия в акционерном капитале российского предприятия выросла на 77,1% по сравнению с первым кварталом – до 643 млн долларов. По итогам первого полугодия прибыль ВР от участия в «Роснефти» достигла 1,006 млрд долларов, что составляет примерно 13% от общей чистой прибыли британской компании, полученной за этот период.

BP сообщило в отчетности и еще один положительный для инвесторов момент. Треть от всей добычи BP (1,073 млн баррелей от 3,242 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки) получена благодаря «Роснефти». Еще большие цифры по жидким углеводородам: 45% добычи нефти и конденсата BP (858 тыс. б.н.э. из 1,905 млн) во втором квартале пришлись на «Роснефть».

Не удивительно, что в июле глава ВР Бернард Луни говорил, что «Роснефть, без сомнения, является ключевой частью нашего бизнеса и нашей стратегии».

Ранее стало известно, что BP рассматривает возможность участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России. Глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл отметил, что самым важным моментом для компании является соглашение по низкоуглеродному сотрудничеству с Роснефтью.

Напомним, в феврале BP и Роснефть подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных «зеленых» проектах. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение ВИЭ, использование CCS, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.