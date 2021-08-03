В Пенсионном фонде пояснили, как будут начислять пособия беременным и родителям-одиночкам

Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство занимается внедрением так называемого «социального казначейства». Это полная противоположность тому, что было раньше. Во-первых, большинство пособий теперь предоставляются в проактивном режиме. Есть право – получите деньги на карту. Максимум, что нужно сделать, - поставить галочку в нужном окошке на портале госуслуг или уточнить там какие-то данные. Во-вторых, людям не нужно бегать за справками, чтобы что-то доказывать. Власти сами все найдут и посчитают. Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Пенсионного фонда России Андрей Кигим во вторник, 3 августа, обсудили, как можно улучшить эту систему.

ВЫПЛАТЫ - ПРО-АКТИВНО И АВТОМАТИЧЕСКИ

- Очень важно, чтобы люди как можно меньше времени тратили на сбор различных документов и справок, как это, в частности, уже происходит с сертификатом на материнский капитал. С прошлого года он предоставляется в проактивном режиме и оформляется сразу без каких-либо заявлений, практически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе, - сказал в начале встречи Михаил Мишустин.

Правительство пошло по этому пути с самого начала пандемии. Например, единовременную помощь всем родителям предоставили именно по такому принципу. Оказалось, что в этом нет ничего сложного. Все ресурсы у государства есть. А люди только за подобную автоматизацию.

- Переход на социальное казначейство показал неожиданный результат. 99% людей сегодня заинтересованы подавать заявки в электронном виде. По крайней мере все, кто моложе 45 лет, точно, - рассказал Андрей Кигим, глава Пенсионного фонда России.

Большинство сертификатов используют для покупки жилья или погашения ипотеки. И здесь автоматизация тоже на руку заемщикам. Уже шесть крупных банков не просят никаких справок от клиентов, а сами запрашивают всю информацию в госорганах. С начала эксперимента в электронном виде выдали 1,15 млн сертификатов на маткапитал. Кроме того, в цифровом формате беременным выдают и больничный, и родовой сертификат.

На что тратят маткапитал

Покупка жилья 91%

Ежемесячные выплаты 5%

Образование детей 4%

P.S. Всего на сертификаты выделили 318 млрд рублей.

По данным ПФР за 2020 год.

ПОЛНОСТЬЮ НА «ЦИФРУ» НЕ ПЕРЕЙДУТ

Тем не менее остаются люди, которым проще разобраться в бумажном виде. Они боятся допустить ошибку при заполнении документов. Для них важно, чтобы можно было кому-то задать уточняющие вопросы.

- Я знаю большое количество людей, которые, например, не хотят заполнять декларацию в электронном виде, поскольку в жизни привыкли писать. И людям должно быть ясно и понятно, что у них есть выбор, что их не заставляют работать с «цифрой», если им более комфортен другой путь. Очень важно, чтобы в Пенсионном фонде могли предоставить такие услуги. И чтобы каждый человек знал, что он может обратиться за консультациями, за разъяснениями, - пояснил Михаил Мишустин.

Андрей Кигим пояснил, что полностью переходить на электронный формат работы в ПФР не планируют. Сейчас по стране работают 2360 клиентских служб. Туда, как правило, обращаются люди старшего возраста и те, кому нужно уточнить те или иные нюансы.

ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА ДАДУТ НЕ ВСЕМ

Базовый принцип новой социальной политики – деньгами нужно помогать только тем, кто действительно нуждается, а не распылять скудные бюджетные средства между всеми: и богатыми, и бедными. Пособия сейчас будут назначать таким образом. ПФР будет проверять, подходит ли человек под определенные критерии. Если да - пособие назначат. Если нет – значит нет.

- Принцип нуждаемости требует, чтобы мы проверили информацию, касающуюся машины, квартиры, дохода, который должен быть ниже прожиточного минимума, для того чтобы заплатить человеку, - объясняет Андрей Кигим.

Информацию о доходах и имуществе в ведомстве берут в ЗАГСах, Едином реестре населения, в МВД и других структурах. В частности, таким образом в ПФР определяют, кому нужно будет выплачивать новые пособия: беременным и родителям-одиночкам. И тем, и другим деньги будут полагаться только в том случае, если их признают нуждающимися. Если возникнут вопросы или уточнения, в ПФР начнут

К примеру, ежемесячная выплата в 6300 рублей полагается только тем беременным, у которых средний доход на одного человека в семье не превышает прожиточный минимум в регионе и нет большого количества собственности (нескольких машин, квартир и т.д.). Конкретные условия совпадают с теми, которые применяются для выплат родителям детей от 3 до 7 лет. Первые выплаты по новым пособиям должны начаться в конце августа. Напомним, раньше деньги платили всем - по 700 рублей в месяц, вне зависимости от дохода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1 июля в Пенсионный фонд поступило уже 386 тысяч заявлений от беременных женщин, нуждающихся в поддержке государства, и 1,8 млн заявлений от родителей, воспитывающих детей в одиночку. Для сравнения, в ПФР уже поступили 18,6 млн заявлений на единовременные выплаты школьникам (здесь критерий нуждаемости не применяется).

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