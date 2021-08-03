Леопарды рождаются в Сочи и, повзрослев, отправляются в природу

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Шанс увидеть в предгорьях Кавказа пятнистую кошку размером с кавказскую овчарку есть. Но он слишком мал. Во-первых, переднеазиатские леопарды - крайне осторожные животные, которые проявляют активность ночью, а днем умело маскируются. Во-вторых, этот вид находится на грани исчезновения и внесен в Красную книгу.

Что не удивительно. Еще сто лет назад леопарды чувствовали себя в дикой природе относительно безопасно. Но со временем властелинами территорий стали земледельцы и охотники.

К 1950 годам леопардов почти не стало: во многих районах их полностью уничтожили. Причем, не только оружием. Сильный удар по численности леопардов нанесли и мирные действия человека, из-за которых уменьшились территории обитания хищников, их кормовая база.

К счастью, люди успели обратить внимание на остроту проблемы. В 2007 году Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе была утверждена Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а с 2009 года ее поддерживает президент Владимир Путин.

Участники программы подготовили территорию для обитания леопардов, увеличив на ней численность копытных и усилив охрану. А вот с заселением территории хищниками пришлось повременить. Ведь леопардов из зоопарков, выпускать в природу нельзя: они не умеют добывать еду и не боятся человека. Поэтому в 2009 году в поселке Монастырь Адлеровского района Сочи для разведения и подготовки животных к самостоятельной жизни был открыт Центр восстановления леопарда на Кавказе.

Изначально в центр были завезены два самца из Туркмении и две самки из Ирана. Затем из Лиссабонского зоопарка была привезена пара леопардов, от которой в 2013 году родились первые котята.

Задача специалистов – не только в том, чтобы создать комфортные условия для размножения хищников, но и в том, чтобы подготовить их к свободной жизни за пределами Центра.

Первые леопарды из центра — Ахун, Виктория и Килли — были выпущены в Кавказском биосферном заповеднике 15 июля 2016 года. Они прошли специальную подготовку к самостоятельной жизни и достигли половой зрелости. На них надели спутниковые ошейники, чтобы год после выпуска в природу получать информацию об их перемещении и местонахождении.

27 июля 2018 года еще два леопарда — Эльбрус и Волна — были выпущены в национальный парк «Алания». Спустя месяц, 30 августа, состоялся еще один выпуск. Самец Артек присоединился к братьям Ахуну и Килли на территории Кавказского заповедника.

Между Минприроды России, Международным союзом охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (ЕАЗА) подписан меморандум о сотрудничестве. Признание на международном уровне российской Программы предоставило возможности по увеличению маточного поголовья в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда и создало перспективы создания природной группировки леопарда на Северном Кавказе. Так что этот один из красивейших представителей кошачьих останется не только в воспоминаниях старожилов.

СПРАВКА

Переднеазиатский леопард входит в число 11 приоритетных видов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Создание специальных программ позволит увеличить популяции редких видов животных, таких как: амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, аргали, дзерен, белый медведь, стерх.