Вениамин Кондратьев: «Лучше пусть будет недобор отдыхающих в гостиницах, чем перебор пациентов в ковидных госпиталях»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба губернатора Кубани

Туризм на Кубани в центре внимания россиян — c 1 августа в регионе действуют новые правила заселения в отели и гостиницы. Они вытекают из сложившейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки. С началом курортного сезона в крае фиксируют рост числа случаев инфекции. Местные власти в условиях пандемии коронавируса обеспечивают жителей страны безопасными условиями отдыха. Как работает система приема отдыхающих и повлияла ли она на туристический поток, в интервью «Комсомолке» рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«ПАДЕНИЯ СПРОСА НЕ ОЖИДАЕМ»

- Вениамин Иванович, туристическая отрасль – одна из ключевых в экономике края. В прошлом году пандемия коронавируса серьезно ударила по индустрии: число отдыхающих в регионе сократилось на 33%. Курорты работали с серьезными ограничениями. В нынешнем году туристический поток вернулся на допандемийный уровень?

- Летний курортный сезон и в этом году проходит в условиях сложной эпидемической обстановки. Но у нас уже был опыт его проведения с учетом всех мер безопасности и ограничений. К тому же пришлось ввести новые правила по заселению в гостиницы и отели. Мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы обезопасить гостей и жителей Кубани. Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80 процентов, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что количество отмен бронирований не превышает 20%. При этом по сути такие отмены открывают возможности тем, кто решил поехать на отдых в последний момент.

Существенного падения спроса мы не ожидаем. С начала года наши курорты посетили 9,5 млн туристов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. И на 7% больше, чем за такой же период 2019 года, когда край принял рекордные 17,3 млн туристов. Средства размещения Черноморского и Азовского побережья сегодня загружены более, чем на 80%, в степной и предгорной зонах – на 44%.

КСТАТИ

На Кубани сегодня принимают гостей порядка 10 тысяч гостиниц и других средств размещения общей емкостью более 570 тыс. мест. Для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов.

ПАЦИЕНТ МОЛОДЕЕТ, БОЛЕЗНЬ БЕЗЖАЛОСТНА

- С 1 августа правила заселения в гостиницы и отели региона еще более ужесточились. Теперь требуется либо сертификат о вакцинации, либо медотвод и ПЦР-тест, или ПЦР и согласие на вакцинацию. А если турист пообещает и не сделает прививку – ему может грозить штраф. Как на эти требования реагируют отдыхающие? Не боитесь ли вы снижения спроса и, например, провала бархатного сезона?

- Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшую неделю выросла на 9%. Мы уже регистрируем больше 260 случаев в сутки. И в структуре заболевших преобладают люди среднего возраста. Пациент молодеет, болезнь безжалостна, оставляет самые тяжелые последствия для жизни и здоровья людей. Страшная статистика ковида - фиксируем порядка 30 летальных исходов в день.

Мне странно слышать возмущения и переживания о том, что из-за новых правил гостиницы могут не дождаться своих туристов. Уж лучше пусть будет недобор в гостиницах, чем перебор в наших ковидных госпиталях и моргах. Понимаю, мои слова резко звучат. Но это правда, о которой многие почему-то предпочитают не думать.

Кубань опережает все регионы страны по темпам вакцинации. Фото: пресс-служба губернатора Кубани

Если не принимать мер, не проводить вакцинацию, которая обеспечит коллективный иммунитет, то регион может оказаться в условиях локдауна. Мы не хотим обрушить нашу систему здравоохранения. Сейчас наши медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей. А если больницы перепрофилируют в ковид-госпиталя? Жители лишатся плановых госпитализаций, диспансеризации.

Да, есть туристы, для которых вопрос вакцинации остается камнем преткновения, но их меньшинство. Для всех остальных мы подготовили условия для своевременной вакцинации и беспрепятственного, а главное, безопасного отдыха на курортах Краснодарского края. Надеюсь на понимание туристами принятых мер, и их ответственность за свое здоровье и здоровье других отдыхающих.

- То есть, пока надеяться на пересмотр строгих требований по заселению в отели не стоит?

- Все решения относительно антиковидных мер принимаются исключительно исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтому мы не даем никаких обещаний по поводу того, когда требования к заселению будут отменены.

Благодаря предпринятым мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции нам пока удается сохранять стабильную эпидемиологическую обстановку.

ВАЖНО

Телефон горячей линии министерства курортов, туризма и олимпийского наследия:

+7(800) 200 60 90 (звонок бесплатный)

ЛИДЕРЫ В РОССИИ ПО ТЕМПАМ ВАКЦИНАЦИИ

- Насколько жестко исполняют требования властей представители гостиниц? Есть ли сообщения о нарушениях правила по приему туристов по ПЦР-тестам с июля? Как наказываете нарушителей и кого - туристов или владельцев гостиниц?

- Контроль за исполнением постановления возложен на мониторинговые группы. Они сформированы из сотрудников министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представителей муниципальных образований и правоохранительных органов. Уже были проверки и существенных нарушений они не выявили. Отмечу, что такие проверки соблюдения правил заселения будут проводиться только в отношении средств размещения. Въезд в край свободный, как и посещение, например, пляжей, парков, туробъектов и ресторанов.

Для отдыхающих организована служба поддержки, которая в оперативном режиме дает разъяснения по возникающим вопросам и разрешает спорные ситуации. Срок рассмотрения заявки в среднем не превышает 2 часа.

Сегодня вакцинация – это единственный способ сохранить жизнь и здоровье людей, не обрушить нашу систему здравоохранения и не допустить локдауна, а, значит, полной остановки работы курортов. Во многом продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих. Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно, и не будут нарушать правила, которые установлены в Краснодарском крае.

- А как оцените ход прививочной кампании?

- Сегодня мы лидеры в России по темпам вакцинации. Кубань опережает все регионы страны. Это показывает, что наши жители не безразличны к своему здоровью и здоровью окружающих. Спасибо им за это. На данный момент прививки сделали почти 1,6 млн человек. Нам необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет и вернуться к прежней жизни.

Вакцинация проводится в 332 пунктах, среди которых 99 выездных. К жителям отдаленных территорий приезжают 24 передвижных ФАПа. Большая часть выездных пунктов вакцинации расположена в курортных городах – в Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике. Принимают не только жителей, но и гостей края. При этом даже в случае, если граждане из других субъектов не могут записаться на прививку через портал Госуслуг, они могут обратиться в любой пункт вакцинации.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТОПА ОПЕРАТИВНО ЛИКВИДИРОВАНЫ

- Сочи и ряд других районов Кубани нынешним летом пережили настоящий потоп. Насколько был серьезным ущерб, удалось ли привести в порядок инфраструктуру населенных пунктов?

- Курортная жизнь уже вернулась в обычное русло. Пляжи и в целом пострадавшие территории привели в порядок оперативно. Благодарен волонтерам, казакам, местным жителям, которые подключились к ликвидации последствий ЧС. Для всех отдыхающих, кто столкнулся со стихией в период своего отпуска, мы постарались максимально быстро создать комфортные условия.

Безусловно, мы помогаем нашим жителям восстанавливать утраченное имущество. Всего из резервного фонда края мы выделили 445 млн рублей. На сегодняшний день выплатили больше половины от общей суммы.

- Вениамин Иванович, как будут развивать главные курорты страны?

- Благодаря поддержке президента России и федерального правительства мы планомерно улучшаем уровень сервиса, качество услуг и инфраструктуру на кубанских курортах. Это важно не только для развития отрасли и экономики Краснодарского края, но и с точки зрения перспектив развития всей отрасли в стране. Комплексному развитию наших курортов могут помочь бюджетные инфраструктурные кредиты. Они, в том числе, позволят значительно быстрее решить задачи по модернизации систем водоснабжения и очистных сооружений в Геленджике, Новороссийске, реализовать проекты туристической индустрии, дорожной отрасли и в сфере ЖКХ.

Сегодня в стране действуют программы развития внутреннего туризма. Например, кешбэк, по которому можно вернуть часть денег за отдых. Программу продлили до конца лета. Туристы смогут до 31 августа приобретать осенние туры на курорты Краснодарского края с возвратом до 20% стоимости. В Краснодарском крае также увеличивается количество отелей, работающих по системе «Все включено» и «Ультра все включено». На курортах региона их уже 80. Половина - категории 5 звезд.

По итогам ПМЭФ-2021 инвесторы планируют вложить в курорты Кубани 82,2 млрд рублей. Средства направят, в том числе, на строительство двух отелей 4 и 5 звезд и трех гостиничных комплексов в Анапе, реконструкцию гостиницы «Приморская» в Сочи, открытие гостиничного комплекса в поселке Эсто-Садок, создание бальнеологического курорта на 1000 номеров в Мостовском районе.

С начала года курорты Кубани​ посетили 9,5 млн туристов —​ это в два раза больше, чем за тоже время​ прошлого года. Фото: пресс-служба губернатора Кубани

Важное и перспективное для инвестиций направление работы – развитие горных и предгорных территорий. Это Апшеронский район, Горячий Ключ, Абинский, Мостовский и другие районы Кубани. Здесь можно создавать комплексы с возможностями для активного, экологического, оздоровительного туризма.

Идет работа над созданием трех туристских кластеров: «Абрау-Утриш», «Изумрудный мир» в Туапсинском районе, «Веселовка-Голубицкая». Уже ведется проектирование и субсидирование строительства объектов инфраструктуры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Кубани запустили автоматический чат-бот, который информирует о наличии вакцины и очередях в прививочных пунктах

Виртуальный помощник на платформе Telegram @vac23_bot укажет пользователю, в каких прививочных пунктах меньше очередь ожидания и сколько вакцины в каждом из них в наличии. Бот сообщает адрес пункта вакцинации, чтобы проложить к нему маршрут в навигаторе, и номера телефонов, по которым можно уточнить интересующие вопросы.

Кроме того, в боте отображается информация о том, какой пункт является мобильным, а, значит, в нем есть возможность вакцинироваться в порядке живой очереди, а какой стационарным и запись осуществляется по предварительной записи через портал «Госуслуги».

Работа бота интуитивно понятна. Пользователю достаточно:

– указать район и населенный пункт.

– выбрать поликлинику или прививочный пункт.

Онлайн-консультант дает обратную связь и необходимую информацию. Бот содержит информацию о 332 пунктах вакцинации. Несколько раз в день волонтеры собирают данные в пунктах о наличии компонентов вакцины и примерной очереди, затем данные оперативно вносятся в бот.