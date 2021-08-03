Президент Сербии готов подать иск в суд сам на себя и пройти проверку на детекторе лжи

США и Евросоюз считают Александра Вучича "слишком пророссийским" президентом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В тайных контактах с мафиозными группировками сербского президента обвинил один из лидеров оппозиции - экс-мэр Белграда Драган Джилас. Он сослался на показания, которые дал против Вучича один из арестованных преступных авторитетов Сербии Велько Беливук по кличке Воля-Неволя. Тот на допросе показал, что якобы не раз общался с президентом и даже получал от него «специфические задания».

Каким-то образом эти сведения утекли из материалов следствия и вскоре появились на сайтах ряда западных изданий, где делался вывод, что сам Вучич и является «главарем сербской мафии».

Кстати, с Западом у главы Сербии отношения напряженные. И дело не только в проблеме Косово, но и в том, что США и Евросоюз считают Вучича слишком пророссийским. Президент отреагировал очень эмоционально.

- СМИ ведут кампанию, обвиняя в связях с этими людьми, и вы днями слушаете эту гнусную ложь. Хорошо, нет проблем - коллеги-адвокаты подадут иск против нас самих, и тогда нас будет вынуждена допросить прокуратура. А я готов пройти допрос на полиграфе, чтобы было видно, солгал ли я хоть одно слово, - заявил Вучич.

Впрочем, судебный иск о возбуждении уголовного дела против президента по обвинению в связях с мафией уже подал заместитель Вучича в правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич. И сделал это с единственной целью: доказать невиновность главы государства.

Милош Вучевич подал в отставку, чтобы доказать невиновность президента. Фото: YouTube

В октябре прошлого года после нескольких громких заказных убийств в Сербии Александр Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу «не удастся победить государство» и пообещал немедленно арестовать любого госчиновника, сотрудничавшего с преступными кланами.

Вскоре после этого спецслужбы Сербии задержали в Белграде 17 членов организованной преступной группы. Эта ОПГ маскировалась под группировки футбольных фанатов. У задержанных было обнаружено много оружия, включая снайперские винтовки и пулеметы с бронебойными патронами. Арестованным предъявили обвинения в убийствах, вымогательстве, похищении людей и торговле наркотиками. Возможно, мафиози решили нанести президенту ответный удар, скомпрометировав его ложными наветами.

Между прочим, Александр Вучич не впервой прибегает к помощи полиграфа, чтобы доказать свою честность. Осенью 2015 года, занимая пост премьер-министра республики, он добровольно уже проходил проверку на детекторе лжи. Тогда его обвинили в оказании давления на руководство сербской газеты «Курир». Результаты теста показали, что Вучич абсолютно не виновен.

Что ж, получилось один раз, глядишь, и теперь удастся предъявить всей Сербии свое стопроцентное алиби.