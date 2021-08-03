Почему не сказать честно - погибших как в 1937-м? И все сами побегут прививаться! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Везде вижу идиотничанье с рекламой вакцинации - "добавь в тело антитело", какие-то походы героев к гадалке, а так, дескать, отказывает, пока не привьешься и тп. Словом, нарочитый, нелепый маразм.

И все это - когда можно было бы просто развешивать повсюду реальные истории из красной зоны (с согласия людей, конечно) - Иван Иваныч Иванов, возраст, профессия, не привился, его аргументы - почему не привился, реанимация, процент поражения легких, фотографии etc.

Но нет, такого система не разрешит, так как это "негатив" и "не создавайте панику".

Так все происходит и в целом.

Система могла бы не тратить огромные деньги на медицинскую борьбу в бывших дворцах спорта (а тратить на медицину, в отличие от фонариков, она вообще-то не любит), не создавать проблемы для экономики, и, главное, не расходовать драгоценные рейтинги, вводя обязательную вакцинацию, ненавистную большинству "глубинных", если бы с самого начала просто говорила об эпидемии правду.

Не запрещала ставить очевидный диагноз, не рисовала бы статистику на всех уровнях, а честно говорила: подъезжаем к 700 000 жертв. К Новому году будет миллион.

Сейчас - погибло как в расстрельных подвалах 1937-1938, а скоро - как в окопах 1914-1917.

И тогда испуганные люди - не все, упорные шизоиды, конечно, и в этом случае останутся, но их не так много, - сами побежали бы вовремя прививаться.

Но нет.

Лучше выбрасывать миллиарды, сочинять бесполезные шуточки-прибауточки и даже сжигать популярность власти жесткими мерами, но только не нарушать главное, салтыково-щедринское чиновничье правило: в отчете все должно быть хорошо.

Борьба с эпидемией - это ж абстракция, а вот лично я доложу наверх товарищу Сидорову, что у меня все под контролем, заболеваемость небольшая, смертность мизерная, и никакого негатива, никакой паники.

Так работает бюрократическое государство.

А если у государства всегда все хорошо, мы почти победили, то человек, неспособный критически оценивать информацию, думает: ну если так, то зачем ко мне пристают с этими масками и прививками?

И в результате один-единственный бизнес уже почти полтора года чувствует себя просто отлично.

Угадайте какой.