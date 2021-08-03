«Помнит бабушку и дедушку»: Шепелев рассказал об особенностях сына Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал о потрясающей памяти сына Жанны Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Шепелев в Инстаграме поделился с подписчиками историей об особенностях своего восьмилетнего сына Платона. По словам телеведущего, у мальчика просто феноменальная память. Сын Жанны Фриске помнит людей и события из своего далекого прошлого.

- Меня всегда потрясала память старшего сына. Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в 2, 3, 4 года, - рассказал Дмитрий.

Телеведущий шутит, что иногда, впрочем, мальчик немножко фантазирует.

- В одном память его все-таки «подводит». Он утверждает, что помнит города и страны, в которых был несколько месяцев от роду: например, Лос-Анджелес. Колется он на том, что уверяет: там было холодно, - иронизирует Шепелев.

Сын телеведущего и певицы Жанны Фриске родился в США, в одной из клиник Майами. Незадолго до родов у артистки диагностировали опухоль мозга. Она не захотела тогда делать операцию, не желая рисковать здоровьем ребенка. А после рождения Платона было уже поздно: не помогли ни хирургическое вмешательство, ни химиотерапия. Жанна умерла в 2015 году, когда Платону было два года. После этого мальчик виделся со своими бабушкой и дедушкой - родителями Жанны – всего пару раз.

Поклонники уверены, что Платон помнит бабушку и дедушку. Фото: Инстаграм.

Но, прочитав пост телеведущего, его поклонники немедленно выразили надежду: если у Платона такая хорошая память, он обязательно должен помнить бабушку и деда.

«Значит, помнит бабушку и дедушку!», «Родителям Жанны будет приятно узнать, что внук может вспоминать их», «Главное, чтоб маму не забыл твоими стараниями», - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, Дмитрий уже несколько лет не позволяет сыну Платону видеться с родителями Жанны Фриске. По мнению крестной мальчика телеведущей Ольги Орловой, таким способом Дмитрий хочет стереть из собственной памяти все события прошлых лет.

Недавно телеведущий дал интервью, в котором он рассказал о своем сыне. В той же публикации он впервые показал лицо Платона. Орлова видит в этом положительный знак: раньше Дмитрий не собирался этого делать, но теперь переменил свое мнение. Возможно, он изменит свою позицию и по отношению к родителям Жанны.

К слову, в том же интервью Шепелев не исключил, что в будущем отправит сына учиться за границу. По словам Дмитрия, это может произойти через пять или десять лет. Телеведущий признался, что уже говорил с сыном о переезде за границу.

- Но он все равно пока не спешит уезжать, ведь никто не готовит бургеры лучше, чем папа, - пошутил Дмитрий.

Сейчас мальчик очень увлечен музыкой: он учится в музыкальной школе и мечтает стать рок-музыкантом. Платон уже сам пишет песни, играет на гитаре и поет. Видимо, творческие способности он унаследовал от своей мамы.