«Взбудоражила всех»: 56-летняя Алена Апина надела прозрачное платье без нижнего белья

Алена Апина до сих пор будоражит сердца мужчин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Апина снялась в красивой фотосессии, кадрами которой она решила поделиться в Инстаграме. 56-летняя певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует в вечернем платье. Артистка, будто в нерешительности застыла на лестнице, держась рукой за перила. Больше всего подписчиков потряс ее наряд: Алена нарядилась в черное, абсолютно прозрачное платье, под которое она не надела бюстгальтер. Тонкая ткань не скрывает красивую форму ее груди, и это привело поклонников звезды 90-х в полный восторг.

- Я спать! Завтра увидимся, - лаконично подписала фото артистка.

«Что ж ты с людьми творишь?», «Взбудоражила всех подписчиков мужского пола», «У меня челюсть отвисла», «Красавица была, красавица и осталась», «Алена, ты супер», - пишут поклонники в комментариях.

Алена нарядилась в прозрачное платье, под которое она не надела бюстгальтер. Фото: Инстаграм.

Певица не скрывает, что для сохранения молодости она регулярно обращается к пластическим хирургам. Артистка говорит, что для поддержания красоты она готова на многое: это и специальные диеты, и физические нагрузки, и коррекция собственной внешности. Например, несколько недель она прошла процедуру по структурированию фигуры.

- Дело в том, что у меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа, - сообщила звезда в Инстаграме. - Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого.

Певица не скрывает, что не раз обращалась к пластическим хирургам. Фото: Инстаграм.

После того, как артистка в 2016 году развелась с супругом Александром Иратовым, рядом с ней не появилось нового мужчины. Экс-солистка группы «Комбинация» познакомилась со своим будущим мужем еще на заре карьеры. В 1991 году Алена Апина вышла замуж за своего продюсера. Пара прожила вместе 25 лет, у супругов выросла дочь – 19-летняя Ксения. Их брак казался прочным, но, видимо, все же не прошел проверку временем. Недавно певица призналась, что она по-прежнему одна.

- Я не люблю говорить на эту тему. Понимаю: все ждут, что я назову имя какого-то медийного или богатого человека, но, уверяю вас, нет, порадовать в этом плане не могу, - рассказала звезда.