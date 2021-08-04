«Как девочка!»: 50-летняя Лера Кудрявцева честно рассказала, почему она молодо выглядит в бикини

Лера Кудрявцева. Фото: Инстаграм.

Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым и дочкой Машей отдыхает в Турции. Отпуск телеведущей уже заканчивается, и по этому поводу она решила поделиться в Инстаграме красивыми снимками в бикини. На фото Лера позирует в голубом бассейне, подставив тело лучам солнца. Телеведущая хорошо загорела, и ее золотистую кожу эффектно подчеркнуло стильный черный купальник с воланами.

На снимках Кудрявцева в бикини выглядит просто потрясающе. Поклонники отказываются верить в то, что в этом году Лера отметила 50-летие. В комментариях они осыпают ее комплиментами и по традиции спрашивают: в чем секрет ее вечной молодости? «Какая молодец, как девочка, приятно посмотреть», «Идеальная красотка», «Лера, вы такая красивая», «Шикарна как всегда», - пишут они.

Отпуск телеведущей уже заканчивается, и по этому поводу она решила поделиться в Инстаграме красивыми снимками в бикини. Фото: Инстаграм.

Сама Лера себя идеальной отнюдь не считает. И честно признается: фото было отретушировано. Мол, в этом и кроется секрет ее молодости и красоты. В подписи к фото телеведущая сообщила, что на отдыхе совсем расслабилась – ей лень краситься и приводить себя в порядок. А выглядеть как глянцевая картинка ей помогает фотошоп.

- Для меня отдых - это НИЧЕГО не делать! От слова совсем. Лежать, спать, не двигаться. Не краситься, не наряжаться, - написала телеведущая. - Но должно же быть хоть одно фото типа «красивая». Фотошоп мне в помощь.

Впрочем, многие считают, что звезда шоу «Секрет на миллион» на себя наговаривает. Те, кто знают Леру лично, убеждены, что она выглядит молодой и красивой без всякой ретуши.

- Как будто мы тебя в жизни не видели, рассказываешь про фотошоп тут! Ты в жизни красотка, ещё лучше чем на фото, - укорила Кудрявцеву одна из подписчиц.

Сама Лера себя идеальной отнюдь не считает. И честно признается: фото было отретушировано. Фото: Инстаграм.

На турецкий курорт Лера отправилась ради дочки Маши. По мнению телеведущей, именно в турецких отелях есть все, что необходимо для отдыха с маленькими детьми.

- С появлением Маши я который раз понимаю, что лучше отдыха для деток, чем в Турции нет. Лететь недалеко, все развлечения в одном месте , - поделилась телеведущая в Инстаграме. - Детские площадки, машинки, детская дискотека, аквапарк и парк развлечений. Для малышей - рай !

Телеведущая и ее супруг-хоккеист в отеле выбрали большую двухэтажную виллу с личным бассейном, террасой и просторным двориком. Лера полностью довольна отдыхом, единственное, что ей досаждает – это сильная жара. В Турции столбик термометра днем поднимается под 40 градусов. Спасает купание в море и прохладная вода бассейна.