«Выглядит усталой и изможденной»: Кадышева отменила концерты и перестала появляться на публике

Фото: Nadezda KADYSHEVA_FAN/INSTAGRAM

Поклонники переживают: говорят, что артистка больна. Слухи о нездоровье Кадышевой поползли после того, как Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в соцсетях фото с тезкой. Фанаты забеспокоились: им показалось, что Кадышева осунулась, стала выглядеть болезненно, изможденно. Мы решили узнать, что же происходит с певицей.

Родовое проклятие

Со сцены Надежда Кадышева всегда кажется веселой и заводной. Трудно поверить, что она долгое время страдала тяжелой формой депрессии. Надежда считала, что над женщинами ее семьи довлеет родовое проклятие. И боялась стать очередной жертвой мистического рока после ранней смерти бабушки, мамы, сестры, не доживших до сорока лет.

- Я помню маму только болевшей и без конца рыдавшей, - рассказывала певица. - Она постоянно была в какой-то необъяснимой тревоге и тоске. Ей казалось, что ее сглазили. Врачи не понимали, что с ней. Мама болела, сохла. Хотя у нее все в жизни было нормально: муж, семья, дом.

Мама умерла, когда Наде было десять лет. Через полгода отец привел другую женщину и отдал дочек в интернат. Надежда ходила в кружок пения, а с 14 лет пошла работать мотальщицей на ткацкую фабрику.

Позже трагедия повторилась с сестрой: после смерти сына она потеряла интерес к жизни и выбросилась с 19-го этажа. В тот период и Надежда стала чувствовать себя плохо.

- В душе поселились постоянные тревога и страх, которые сменялись полной апатией к жизни, - признавалась Кадышева.

Она продолжала выступать, а, возвращаясь за кулисы, без сил падала на руки мужа. Подсела на антидепрессанты. Препараты дали неприятный побочный эффект.

- Выхожу на сцену, а перед глазами все кружится, ничего не понимаю и не вижу. Как при этом я умудрялась петь и танцевать - загадка. Видимо, действовала на автомате, - делилась звезда.

Фото: Nadezda KADYSHEVA_FAN/INSTAGRAM

Через два года безуспешной борьбы с душевной тоской из-за антидепрессантов Надежда поправилась на 30 килограммов.

- Вес у меня стал 95 кг. И ты уже становишься просто как растение: тебе ничего не надо, - отмечала артистка. Она переживала из-за лишнего веса, а еще больше - что бросит муж.

От перепадов настроения доставалось порой и мужу Александру Костюку, но он, музыкант и директор коллектива «Золотое кольцо», оказался человеком порядочным и любящим. «Комсомолке» певица признавалась: «Муж всегда мне твердил: «Вместе мы все преодолеем, я буду любить тебя любую».

Мучают мигрени

Несмотря на заверения, что депрессия прошла, в последнее время Кадышева выглядит порой измученной и страдающей. В окружении говорят: неважное самочувствие - из-за частых головных болей и бессонницы, плюс нестабильное давление.

- Ее сын не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно: у нее скачет давление. И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонниц и мигрени, - рассказал «КП» знакомый семьи. - Вообще они с мужем очень внимательно относятся к здоровью и правильному питанию.

Несколько лет назад Надежда пережила сердечный приступ.

- Много раз я была на грани жизни и смерти. В 2018-м перенесла тяжелую операцию, но восстановилась, - рассказывала Кадышева.

Ранее ей дважды ставили диагноз «рак груди», но в одном случае опухоль оказалась не злокачественной, а в другом и вовсе произошло что-то удивительное.

- Как-то мне поставили неутешительный диагноз (рак. - Ред.), - рассказывала о том случае исполнительница. - Это было как гром среди ясного дня. Мы с мужем приготовились к самому худшему. Операцию назначили на 7 апреля. У Саши день рождения. И как раз Благовещение. Представляете, каково было наше изумление, когда в процессе операции врачи поняли, что страшный диагноз не подтверждается?! После этого этапа я поверила в настоящие чудеса.

«Отказывается выступать»

И все же, учитывая возраст и самочувствие, певица последние годы решила снизить нагрузку. За полгода она дала всего лишь пару сольников.

В июне этого года выступила в Екатеринбурге (причем концерт был перенесен с февраля на июнь) и Кирове.

- Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. -

Не так давно ее сольник в Рязани был запланирован, зал на 1800 мест. Все билеты проданы. Столпотворение, люди пришли на концерт с букетами цветов, а им объявляют: переносится, артистка приболела! Я делал ей серию выступлений. Мы переезжали с ней из Ярославля в Иваново на концерт в машине. И вдруг она говорит: «Ой, давайте в Иваново не поедем». Муж говорит: «Надя, что случилось?» - «У меня самочувствие плохое». И все, концерт отменили. Она в любой момент может сказать: «Извините, я приболела». Ты продал, условно говоря, билетов на 3 миллиона. Из них отдай кассирам 300 тысяч, аренду проплати 200 тысяч и реклама на 300 тысяч рублей. Она скажет: «Нет проблем, я вам верну». Но она вернет свой обговоренный гонорар - миллион или полтора. А ты на миллион с организаторскими расходами влетел. Поэтому, конечно, выгоднее концерт не отменить, а перенести. А это дополнительные реклама, расходы, убивается куча времени. Ее театр «Золотое кольцо» приносит регулярный доход от аренды (сдаются помещения под мероприятия, празднования), там и концерты других коллективов проходят. Так что финансово у нее все нормально.

- Надя очень боится коронавируса, - сообщил «КП», знакомый певицы. - Строго соблюдает все меры предосторожности. Собственно, и из-за пандемии в том числе она резко сократила свои выступления. Из-за предосторожности, а не потому что так уж плохо себя чувствует. Недомогания, конечно, бывают, но не забывайте про возраст. Серьезных опасений за здоровье нет.

- У Надежды Никитичны все нормально, она не больна. Сейчас отдыхает со своей семьей: мужем, сыном, внуком на курорте, - рассказал «КП» администратор ее театра. - В августе вернется, будет приходить в театр.

Супруг Кадышевой Александр Костюк - ее первая и единственная любовь. Они вместе уже 38 лет. Певица приметила жениха во время учебы в Институте имени Гнесиных. Через четыре года замужества, в 1984 году, у нее родился сын Григорий. Кадышева признается, что даже боится лишний раз озвучить какое-то желание, потому что любящий супруг тут же спешит его выполнить. В прошлом году певица похвалилась, что муж задаривает ее щедрыми подарками: драгоценности, дизайнерские наряды. А на 59-летие преподнес автомобиль «Майбах» за 15 миллионов рублей.

Муж подарил «Майбах»

No_title Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Со слов окружения, этим летом муж увез Надежду из Москвы. В июле певица прошла оздоровление в Краснодарском крае.

- Как мне рассказывали, ее пригласил Михаил Шабалтай, директор Союза эстрадных деятелей, в сочинский санаторий «Русь» поправить здоровье, составить ему компанию, - сообщил «КП» один музыкант. - Медики привели певицу в норму. Некоторые предлагали ей более радикальные меры - подтянуть кожу с помощью пластической операции, но она отказалась.

Как пишут в соцсетях, Кадышева моложе Бабкиной на десять лет, а выглядит старше.

- На самом деле это просто на фоне Бабкиной Кадышева показалась «нездоровой», - объясняет ее знакомая.

- Бабкина не скрывает, что постоянно делает пластические операции, а Кадышева говорит, что лицо - это ее инструмент, и не хочет его трогать. Она за естественность, не гонится за модой. В ее возрасте естественны возрастные морщины. А для концертов есть современный грим, который легко убирает признаки старения.

«Моложе Бабкиной на 10 лет, а смотрится старше»

КСТАТИ

Поклонники переживают из-за серьезной болезни певицыЭто один из недавних снимков певицы (слева). Подписчиков в соцсетях встревожил ее усталый вид. Фото с мужем (справа) сделано в 2017 году: тогда Надежда выглядела более здоровой и веселой.