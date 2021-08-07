Волочкова живет в театре, а гаишник Сафонов - в фальшивой роскоши: Почему люди с деньгами любят безвкусное жилье

Анастасия Волочкова, балерина. Фото: volochkova_art/Instagram

Задержание Ставропольского гаишника-коррупционера Алексея Сафонова всколыхнуло общественность. Народ впечатлили даже не взятки, которые он брал, и не наглость, с которой действовал. Больше всего обескуражил вкус влиятельного ставропольца. В резиденции полковника обнаружились практически версальские интерьеры с мрамором, расписными потолками под Сикстинскую капеллу и обилием золота, словно это не жилье человека, а резиденция несчастного царя Мидаса. Напомним, этот царь греческой мифологии заимел странное желание, чтобы все, к чему он прикасался, становилось золотом…

Но к такому вот «цыганскому барокко» склонны не только коррупционеры. «Комсомолка» вместе с Наташей Шевченко, архитектором, дизайнером brand creator FLYING FISH collection, внимательно присмотрелась к чужим интерьерам.

Комментарий психолога

«Золотой унитаз - это трон»

Дом Алексея Сафонова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна

Инга КРЯГИНА, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Плеханова:

- Наш дом отражает наши ценности. Получив статус, достаток, человек начинает доводить пространство вокруг себя до совершенства в своем понимании. Если в детстве чего-то было мало, во взрослом возрасте это, скорее всего, будет возведено в культ. Увы, вкус не приходит с количеством денег.

Почему золотой унитаз? Способность управляться с горшком у детей приравнивается к первому проявлению творчества, а сам процесс восседания на горшке ребенком воспринимается как сидение на троне. Золотой трон во взрослом возрасте только закрепляет такое мировосприятие. У таких людей простое мышление: если они достигли многого, то этим надо гордиться! Они не умеют петь, рисовать. Но их способность зарабатывать деньги - это ведь тоже творчество? Общество не приравнивает такие способности к творчеству, но они-то знают, что талантливы именно в этом! Вот и пытаются получить уважение хотя бы через богатый интерьер, глядя на который, получают глубочайшее удовлетворение.

Дом Алексея Сафонова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Фото: Телеграм-канал Александра Хинштейна

- Перед нами дешевое «барство», безвкусный интерьер, собранный из дешевых предметов интерьера с ярой вычурностью. Тяжелый и весьма мрачный. Яркий пример болезненного комплекса величия с «посиделками» на золотом унитазе-троне, который к тому же оказался китайской подделкой! «Фрески» на потолке - недорогая роспись.

В этом доме все подделка. Ах да, диван хорош! Он настоящий, итальянский, если не ошибаюсь, фабрика Zanaboni. Но не такой интерьер он заслуживает…

Квартира Евгении Васильевой на Арбате, в которой 13 комнат, тоже долгое время была предметом обсуждения. Здесь, правда, нет такого обилия золота и мрамора.

Квартира Евгении Васильевой на Арбате. Фото: Иван ИВАНОВ

- У Евгении Васильевой, пожалуй, самый сдержанный интерьер из представленных. Но и тут нет баланса: переизбыток разносортной лепнины с замашкой на классику в сочетании с полами из керамической плитки торгового центра. «Классический» интерьер этой квартиры собран, как говорится, из того, что было, без какой бы то ни было ориентации на целостность и композицию. К тому же портят впечатление кричащие золотые аксессуары на фоне белого цвета. Получается какой-то «напыщенный зефир» в золотом обрамлении.

Анастасия Волочкова, балерина. Фото: volochkova_art/Instagram

- Настя, вероятно, решила сделать продолжение театральных холлов у себя дома. Не приняв во внимание, что дворцовый стиль требует совсем других площадей и высоты пространства, для того чтобы колонны, театральные занавесы и другие элементы архитектурного пространства залов смотрелись гармонично.

Здесь мы видим эдакую пародию на классику с рекламными плакатами себя от многочисленных художников-почитателей. Эдакий нарциссизм, дополненный мертвыми сухоцветами, бутафорией. Как говорится, «весь мир - театр, а люди в нем - актеры», но жить-то нужно по-настоящему, а не в кулуарах сцены.

Захарий Калашов, российский криминальный авторитет. Фото: АГН" Москва"

Настоящее имя мало что скажет обывателю, другое дело прозвище - Шакро Молодой. Задержание вора в законе несколько дней показывали все центральные каналы. А заодно и его интерьеры.

Особняк Захария Калашова, российский криминальный авторитет. Фото: пресс-служба МВД России

- Антикварный магазин, где все сгодится: и фейки, и оригиналы. Главный принцип этого интерьера - чем больше, тем лучше! Посмотрите, это все тяжело и приторно.

Особняк Захария Калашова, российский криминальный авторитет. Фото: пресс-служба МВД России

Полное отсутствие стиля и вкуса. Барство без интеллигентности и эстетики. Здесь главная цель - показать свою могущественность, власть, достаток.

Особняк Захария Калашова, российский криминальный авторитет. Фото: пресс-служба МВД России

Кстати

Делай мне палаццо или уволю

Кажется, мало кто из состоятельных людей решится украшать свои интерьеры самостоятельно, без помощи профессионального дизайнера. И если тут работал специалист, то почему получается такая вот «звенящая пошлость»?

Несколько опрошенных дизайнеров подтвердили, что им приходилось иметь дело с подобными специфическими запросами заказчиков: чтобы все было дорого-богато. У состоятельных клиентов особые требования: да, они хотят фрески или интерьер, как в палаццо. Они жестко диктуют дизайнеру свои идеи, невзирая на объективные замечания и причины, мешающие сделать сказку былью. Нередко такие люди сами себя мнят дизайнерами и комплектуют все на свой вкус, заставляя профессиональных специалистов или отказываться от заказа, или полностью соглашаться с их великими идеями.

Леонид Маркелов, экс-глава Республики Марий Эл. Фото: АГН" Москва"

Осужденный за взятки руководитель прославился тем, что украшал архитектурными излишествами не только собственный дом, но и родной город. За годы его работы в Йошкар-Оле появились аналоги набережных Амстердама и Брюгге, венецианского Дворца дожей, баварского замка Нойшванштайн и Спасской башни.

Картины из особняка Леонида Маркелова, экс-главы Республики Марий Эл. Фото: Канал «РЕН ТВ»

Кроме того, в особняке арестованного главы республики при обыске обнаружили картины с его изображением, стилизованным под старину. На полотнах он выступает то средневековым рыцарем, то купцом эпохи Возрождения, то собеседником Александра Сергеевича Пушкина.

Картины из особняка Леонида Маркелова, экс-главы Республики Марий Эл. Фото: Канал «РЕН ТВ»

- Конечно же, копирование достопримечательностей архитектуры имеет место быть, но не в рамках городской застройки центра города, а, например, в парке Диснейленд. Этими действиями пошло нанесен ущерб исторической ценности, целостности и индивидуальности города. Город как фейк.

Картины из особняка Леонида Маркелова, экс-главы Республики Марий Эл. Фото: Shutterstock

Что же касается интерьеров дома, где все изобилует картинами, на которых изображен г-н Маркелов, то тут можно сказать, что у него явные признаки мании величия.