«Она еще не осознала, что с ней произошло»: МакSим впервые после комы увиделась с дочками

Певица МакSим вышла из комы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минувшим днем поклонники МакSим услышали радостную новость: певица вышла из комы. Больше месяца 38-летняя Марина Максимова провела в медикаментозном сне, ее жизнь поддерживали аппараты - сначала ИВЛ, потом ЭКМО. Все это время врачи 52-й московской больницы пытались вернуть звезду в сознание. Певицу лечили в «красной зоне», изолировав от всех, даже от самых близких родственников. Пока МакSим была в коме, заботу о ее дочках – 12-летней Александре и 6-летней Марии взяла на себя бабушка. Девочки не видели маму с середины июня. И вот теперь, наконец, смогли пообщаться с ней впервые после ее комы.

Пока что общение мамы и дочек проходит по видеосвязи. Подробностями о состоянии МакSим поделилась ее пиар-менеджер Яна Богушевская.

- Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, - рассказала Богушевская «СтарХиту».

Старшей дочери певицы Саше двенадцать лет, младшей Маше - шесть. Фото: Инстаграм.

МакSим все еще остается в реанимации и нуждается в кислородной поддержке, но дышит уже самостоятельно. Певица начала садиться в кровати и даже попросила принести ей в больницу любимое лакомство – мороженое.

- У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. Пробовать ходить врачи ей пока запрещают - не время. В больнице у пациентов специальное питание, все скучают по обычной еде, любимым каким-то вещам. Марина вот просит принести ей мороженое, - сообщила Богушевская.

Дни, когда МакSим находилась в коме, просто выпали из ее жизни. По словам близких певицы, она еще только начинает осознавать, что с ней случилось, в каком тяжелом состоянии она находилась.

- Она только начинает осознавать, что с ней произошло, что она была в коме так долго. Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется. Я даже не сомневалась, что она со всем справится. Потому что по жизни очень позитивная и всегда верит в лучшее, - говорит менеджер звезды.

МакSим знает, что поклонники переживают за нее и желают ей скорейшего выздоровления. Ей рассказали, что многие молились за ее здоровье, и что в соцсетях даже запустили флешмоб в ее поддержку. Певица через свое окружение передала фанатам слова благодарности. Марина надеется, что совсем скоро она сможет поблагодарить всех лично.

По словам близких звезды, кома не затронула память певицы, никаких нарушений в работе мозга нет. Артистке предстоит долгий этап восстановления, но самое страшное для нее, похоже, осталось позади.