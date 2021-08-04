В Московском зоопарке показали птенцов фламинго

Пока у птенцов фламинго не такое красочное оперение, как у их родителей. Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Птенцы розовых и красных фламинго вылупились в начале июля. Сейчас они живут со своими стаями у Большого пруда в Московском зоопарке. Приходить смотреть на них лучше утром и днем во время кормления — в эти часы они более активны.

Появление птенцов ценно тем, что оба вида птиц занесены в международную Красную книгу. В естественной природе их численность уменьшается. Всего в столичном зоосаде живут полсотни фламинго. Это рекорд среди российских зверинцев.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

— Появились пятеро птенцов краснокнижных фламинго — один розовый и четверо красных. Получая регулярное потомство редких пернатых, мы создаем резервную популяцию видов в неволе. Когда малыши подрастут, они отправятся в ведущие зарубежные или российские зоосады, чтобы сформировать новые пары с обитающими там фламинго, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Сложность с размножением фламинго в том, что для гнездования им нужны особые условия. Птицы привыкли искать самую высокую точку: ведь так можно контролировать всю местность в округе, чтобы не подпустить врагов. Фламинго сооружают гнезда из глины. И лишь когда все условия соблюдены, начинают выводить потомство.

Пока птенцы покрыты «плюшевым» серым пухом. Спустя три первых месяца жизни они начнут покрываться взрослым оперением. Но пух с ними останется вплоть до года жизни. Также молодняку предстоит вытянуться до эталонных длины ног.

Птенцов выхаживают отец и мать. Птицы зачастую создают моногамные пары на всю жизнь. Сотрудники зоопарка кормят фламинго атлантической сельдью, комбикормом и рачками. Добавляют каротин — чтобы окраска была более яркой.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

СПРАВКА «КП»

Розовые фламинго крупнее красных. Они вырастают до 145 см и достигают 4 килограмм веса. Обитают в Африке, Юго-Западной Азии и на юге Европы. Красных по-другому называют карибскими. Потому что в природе они встречаются на одноименных островах.

Фламинго предпочитают жить большой стаей. В птичьей семье часто случаются конфликты, которые разрешают шумовым поединком: особь громко кричит и угрожающе машет крыльями. В таком состоянии птицы могут потоптать кладку яиц. Поэтому сотрудники зоопарка стараются не допускать конфликтов в стае. В природе птицы живут до 30 лет, а в зоопарках — до 50 лет.

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