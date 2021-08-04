Границы земли можно будет оформить «по забору»: Михаил Мишустин - о дачной и гаражной амнистиях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С 1 сентября вступает в силу «гаражная амнистия». Будет ли она удобной для людей и не возникнет ли у них каких-то новых проблем? Этот вопрос премьер-министр Михаил Мишустин обсудил в среду на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

- Мы, не дожидаясь вступления закона в силу, провели инвентаризацию всех гаражей совместно с регионами и стали взаимодействовать с гаражными кооперативами. Как только закон вступит в действие, мы будем сопровождать, по сути, каждую сделку. О такой работе мы договорились с главами регионов, - заверил Олег Скуфинский.

Он также сообщил, что Росреестр подготовил методичку для граждан, где просто и понятно объясняется, как, в зависимости от той или иной ситуации, можно оформить свои права на гараж по «амнистии». («КП» также об этом подробно расскажет — следите за нашими публикациями).

- У вашей службы впереди ещё один важнейший вызов. Это серьёзный участок работы, связанный с тем, что будет принят законопроект, согласно которому каждый человек получит возможность не только переоформить документы старого образца, но и легализовать уже построенные жилые дома. Работа важнейшая. Её давно ждут наши граждане, - продолжал тем временем задавать вопросы Михаил Мишустин.

Речь идет о новой дачной амнистии, или, как ее называют в Росреестре, «дачной амнистии 2.0». Законопроект о ней внесен в правительство в июне.

- Ещё до 2001 года у граждан были такие права, как пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование. Законопроект предусматривает возможность переоформлять в силу закона эти права в собственность. То есть без каких-либо затрат, в силу закона. И граждане смогут продавать, покупать и вовлечь в гражданский оборот такие объекты. Это очень важно. Таких объектов сотни тысяч, - пояснил суть еще одной «амнистии» Олег Скуфинский.

По его словам, законопроект должен решить и еще ряд вопросов.

1) Сейчас для оформления прав на построенные гражданами на своей земле дома действуют два порядка — уведомительный (он включает четыре процедуры) и декларативный (одна процедура — приходишь в МФЦ и все оформляешь). Чтобы люди не путались, останется тот порядок, который проще — с одной процедурой.

2) Упрощается порядок оформления границ на так называемые «ранее учтенные земельные участки» - права на которые возникли до 1998 года.

- Человеку сегодня надо ходить в суды и доказывать, что ты владеешь землёй в существующих границах 15 лет. Мы это бремя доказательства в законопроекте исключаем для граждан. И, по сути, права на такие объекты смогут быть оформлены по забору – по факту фактического использования, - сообщил Скуфинский.

3) Еще одно изменение — не про дачи, но касается очень многих, поскольку предполагает упрощение процедуры оформления придомовой территории многоэтажек.

- Стоимость проекта межевания, который предусмотрен сегодня законом, более миллиона рублей. У муниципалитетов не всегда находятся средства на это. Мы предлагаем на основе простого документа – схемы размещения земельного участка – оформлять права на придомовую территорию, - пояснил глава Росреестра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России снова ужесточили правила выдачи ипотеки: что меняется для заемщиков с 1 августа 2021

Центробанк объявил войну росту цен на квартиры и закредитованности людей (подробности)