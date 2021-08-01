В России снова ужесточили правила выдачи ипотеки: что меняется для заемщиков с 1 августа 2021

Новые правила должны помочь сдержать рост цен на жилье и остановить растущую закредитованность россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже второй раз за месяц в России ужесточают правила выдачи ипотеки. Напомним, со 2 июля изменились правила льготной ипотеки: процент подняли с 6,5 до 7, а максимально возможный размер кредита снизили до 3 млн рублей. А с 1 августа Центробанк ужесточил правила выдачи уже «обычной» ипотеки. Правда, не для всех. А только для заемщиков, у которых слишком мало денег на первоначальный взнос. В ЦБ считают, что это должно сдержать рост цен на жилье и остановить растущую закредитованность россиян.

Эта проблема уже давно беспокоит банкиров. По данным ЦБ, в нынешнем году жилищный кредит «подешевел» до рекордного значения: средняя ставка по ипотеке в июле составляла всего 7,07%. При этом жилье в стране за год подорожало примерно на 16%. А доходы россиян падают – кризис на дворе.

Получается, денег у людей мало, а купить подорожавшую квартиру по привлекательной ставке хочется. Поэтому сумма первоначального взноса при покупке жилья в ипотеку становится все меньше. В результате растет число сделок, в которых заемщик берет в кредит 80-85 стоимости жилья, то есть сумма залога составляет всего 15-20 процентов. Как сообщает Центробанк, за неполный год доля сделок с таким маленьким первоначальным взносом на рынке новостроек выросла с 24 до 45 процентов. На вторичном рынке - с 30 до 33 процентов. А чем меньше первый взнос, тем выше сумма кредита и тем дольше его придется выплачивать. Средний размер ипотечного кредита нынешним летом впервые превысил 3 млн рублей и с начала года вырос на 13,4%.

Чтобы хоть немного охладить пыл небогатых россиян, очертя голову влезающих в долги перед банками, ЦБ и решил ужесточить правила выдачи ипотеки.

- Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85%. Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года, - сообщили в пресс-службе Банка России.

Переводим экономические термины на русский язык: если залог по ипотеке составляет не больше 20%, такой кредит будет считаться более рискованным. В результате банки будут чаще отказывать заемщикам, у которых мало денег на первоначальный взнос. А для остальных клиентов, которые не смогут внести больше 20% от стоимости жилья, банки будут повышать процент по ипотеке. На сколько именно, в каждом случае будут решать индивидуально: чем больше кредит - тем выше надбавка. Вряд ли ставки для таких заемщиков поднимутся сильно, но рост на 0,5-1 процент вполне реален.

Но и это еще не все. Пресс-служба Центробанка сообщает: если цены на жилье и закредитованность россиян продолжат расти, во втором полугодии «надбавки к коэффициентам риска» могут установить и для ипотеки с первоначальным взносом больше 20%. В этом случае процент по кредиту вырастет и для тех заемщиков, которые могут внести больше 20% стоимости жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне стали тратить в два раза больше на элитную недвижимость за границей

А все потому, что позволить себе квартиру за рубежом нынче могут только очень богатые люди (подробности)