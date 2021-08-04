Хозяйка московской турфирмы задержана за курение на борту самолета Бодрум - Москва

Пассажиры сняли на видео, как 52-летняя пассажирка бизнес-класса дымит прямо в салоне Фото: Кадр видео

А у нас очередной инцидент с участием «веселых» пассажиров. Несколько недель назад вся страна обсуждала ЧП в Шереметьево, когда пассажир открыл запасной выход готовящегося к вылету самолета. Тот борт отправлялся в Турцию. А теперь вот отожгла (в буквальном смысле) женщина, которая вернулась в Москву из той же Турции.

В соцсетях появилось видео, как сидящая в бизнес-классе женщина прямо в кресле раскуривает тонкую сигаретку и с удовольствием дымит. Да-да, прямо в салоне.

Уже известно, что инцидент произошел на рейсе Бодрум - Москва. (Самолет в этот момент, как сообщается, уже приземлился, но трап еще не подогнали). А нарушительница спокойствия - 52-летняя бизнесвумен Ирина Таммируусу.

Нарушительница спокойствия - бизнесвумен Ирина Таммируусу. Фото: СОЦСЕТИ

Как удалось выяснить «Комсомольской Правде», госпожа Таммируусу - владельца собственной туристической фирмы и компании, которая помогает состоятельным клиентам бронировать для отдыха на турецких курортах виллы и яхты.

- На просьбы членов экипажа потушить сигарету пассажирка не реагировала, поэтому о нарушителе сообщили в полицию и на выходе из самолета женщину уже ждали люди в форме, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Во время беседы с полицейскими женщина заявила, что просто достала сигарету, но не поджигала ее, не курила. Однако видеозапись говорит, что это не так, сигарета дымит.

Журналистам, которые смогли дозвониться Ирине Таммируусу, она заявила, что будет подавать в суд на полицейских, которые якобы сломали ей ногу. Однако другие пассажиры рейса говорят, что из Турции женщина летела уже в гипсе.

Судя по всему, на курильщицу будет заведено административное дело по статье «Курение в запрещенном месте». Это штраф от 500 до 1500 рублей. При этом у авиакомпаний также есть еще внутренние штрафы за курение в салоне - до 500 тысяч рублей.

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