Путину доложили, в чем Россия обогнала СССР

Президент России Владимир Путин и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев Фото: kremlin.ru

В среду, 4 августа, у Владимира Путина была встреча с главой Росатома Алексеем Лихачевым – главный ядерщик рассказал, как госкорпорация пережила пандемию. Коронавирус только подстегнул интерес бизнеса к энергетическим проектам – за год зарубежная выручка выросла на 8%. Компания вкладывает в новые разработки: ядерная медицина, мобильные реакторы. Главное, о чем рассказали президенту:

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СССР

Хоть в чем-то современная Россия обогнала лучшие показатели Советского Союза - мы теперь получаем больше электричества от АЭС.

- Отметил бы рекорд по выработке электроэнергии – 215,7 миллиарда киловатт-часов. Это превышение советского максимума, когда и Армения, и Украина, и Литва входили в состав Советского Союза, мы превысили это достижение, - похвастался перед президентом Лихачев.

К концу года генерация должна вырасти до 220 млрд. киловатт-часов.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЛЕДОКОЛЫ

- В каком состоянии сейчас наш атомный ледокольный флот? – поинтересовался Путин.

- В образцовом, - скромно ответил чиновник.

Лихачев рассказал, что по всем оценкам, спрос на ледоколы в будущем продолжит расти. Надо сопровождать по Севморпути корабли с нефтью, газом, углем, и чем дальше, тем больше.

- Известные события в Суэцком канале, вообще рост мировой торговли, несмотря на все сложности, говорят о необходимости альтернативных путей. Мы хотим на базе нашего проекта Северный морской путь начать развивать большой транспортный логистический коридор контейнерный. Это совершенно новый уровень бизнеса, совершенно новый уровень экономического позиционирования как госкорпорации Росатом, так и всей нашей страны. И это объективная выгода для мировой экономики, - добавил Лихачев.

ОБОРОННЫЕ ПРОЕКТЫ И НЕ ТОЛЬКО

В 2016 году Путин дал поручение Росатому, чтобы к 2030-му году на продукцию «гражданского и двойного назначения» приходилось не меньше половины производства.

- Мы в этом году пересечем барьер в 44% выручки по гражданской продукции и продукции двойного назначения госкорпорации и досрочно к 2024–2025 годам этот рубеж в 50% выручки достигнем, - пообещал Лихачев.

Работники атомно-оружейного комплекса переходят в гражданские проекты. Там они занимаются ядерной медициной (диагностика и лучевая терапия онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний), малыми энергетическими установками (компактные реакторы, которые можно перевозить).

Открытую часть встречи Путин закончил интригующе.

- А про развитие ядерного оружейного комплекса мы поговорим с глазу на глаз, - сказал Лихачеву президент.

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