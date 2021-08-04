Скандал в Финляндии: Премьер-министр проела дыру в бюджете

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня стало известно, что глава финского правительства Санна Марин по своей инициативе вернет государству все средства, потраченные на ее завтраки с момента вступления в должность. Похоже, ей дешевле вернуть казне даже то, что и так официально было положено ей по статусу, чем ставить под удар свою успешную политическую карьеру.

Финская публичная политика — это еще то минное поле, что в очередной раз подтвердил личный опыт 35-летней Санны Марин. В мае этого года самая популярная в этом тысячелетии премьер-министр неожиданно для всех «подорвалась» на журналистском расследовании газеты «Iltalehti». Журналисты выяснили, что, ночуя в госрезиденции (на что Марин, ее муж и дочь имеют полное право), премьерская семья завтракала и иногда обедала за госсчет. За год и четыре месяца семья из двух взрослых и трехлетней дочери наели на 14 363 евро 20 центов, не нарушая при этом, как они думали, никаких законов. Ведь данная практика была официально введена еще в 2010-м году. Да и сумма примерно в 845 евро в месяц на трех человек с учетом финских цен и стоимости услуг — не сверхтрата: менее 10 евро на человека в день.

Однако, журналистов интересовало не меню премьера, а ее налоговая декларация. Оказалось, что завтраки и холодные обеды Марин являются пособием на питание и облагаются налогом. Политик этого не знала и невольно «нагрела» государство на несколько сотен евро.

Разбирательства и развернутая оппозицией шумиха в прессе продолжаются уже четвертый месяц, и Марин приняла, наверное, единственно верное решение — заплатить налог и полностью возместить понесенные государством расходы. Политик заявила, что хочет сосредоточиться на других вопросах, а не тратить время на разбирательства вокруг питания ее семьи.

Заодно будут пересмотрены все положенные премьеру льготы, чтобы имидж главы финского правительства впредь не страдал от криво составленных служебных инструкций.