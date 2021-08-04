Мамины копии: Анастасия Шубская показала редкий кадр с дочками умершей от рака Веры Глаголевой

Анастасия Шубская с сестрами Анной и Марией. Фото: Инстаграм.

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская живет в США с мужем - хоккеистом Александром Овечкиным и двумя сыновьями. 27-летняя Настя нечасто видится со своими сестрами, а уж совместными снимками с ними в соцсетях не делится вовсе. Но сейчас все три дочери Веры Глаголевой собрались вместе. Сестры отдыхают в Европе, и Шубская в Инстаграме показала кадры, на которых они сфотографированы втроем.

Анастасия прилетела из Америки в Италию, где встретилась с отцом Кириллом Шубским и с сестрами. Старших дочерей Вера Глаголева родила в браке с актером Родионом Нахапетовым. 42-летняя Анна и 41-летняя Мария вместе с младшей сестрой побывали на озере Комо. Затем они отправилась в Швейцарию. А сейчас сестры развлекаются в Милане.

Шубская показала, как они с сестрами гуляют по историческим местам Милана: сестры сфотографировались возле Галереи Виктора Эммануила II и Миланского кафедрального собора.

Дочери Веры Глаголевой вместе отдыхают в Европе. Фото: Инстаграм.

Актриса Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года после продолжительной болезни – актриса сгорела от рака. Глаголева скрывала от всех свой недуг, о нем знали только самые близкие люди. Поэтому для всех остальных ее смерть стала полной неожиданностью. За месяц до кончины Вера Глаголева успела устроить пышную свадьбу своей младшей дочери Насти и Александра Овечкина. Последние дни актриса провела в клинике в Баден-Бадене, где рядом с ней до последних минут был рядом муж – бизнесмен Кирилл Шубский.

Старшая дочь Глаголевой Анна — известная балерина, снималась в кино, правда, в эпизодических ролях. Средняя дочь актрисы Мария воспитывает двоих детей от мужа, предпринимателя Евгения Дзюры.

Младшая наследница актрисы закончила ВГИК, но по профессии никогда не работала. Анастасия унаследовала от мамы свою красоту, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца Кирилла Шубского. Анастасия Шубская и звезда НХЛ Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей - Сергея и Илью. Поскольку Александр играет в американском хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз», супруги постоянно живут в США. Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года.

Сестры устроили шопинг в Милане. Фото: Инстаграм.

Будущие супруги до бракосочетания были знакомы несколько лет. Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России и привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Анастасия считалась одной из самых богатых невест России: Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.