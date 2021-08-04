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Звезды4 августа 2021 19:10

Исхудал после развода: Вид постройневшего Слепакова потряс поклонников

Юмориста стало вдвое меньше
Ирина СУХАНОВА
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Недавно Слепаков признался, что развелся со своей женой Кариной.

Недавно Слепаков признался, что развелся со своей женой Кариной.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семен Слепаков никогда не отличался субтильным телосложением. Но сейчас все изменилось. В последнее время резидент «Camedy Club» нечасто появлялся на публике. Поэтому опубликованные в Инстаграме артиста свежие снимки изрядно удивили его подписчиков. Семен сильно похудел — настолько, что старая одежда висит на нем мешком.

На своей странице Слепаков в стихотворной форме рассказал, что недавно прошел детокс-курс в известной клинике, где под присмотром врачей часто худеют российские звезды. Подписчики немедленно отметили, что футболка и штаны юмориста, в которых он запечатлен на фото, еще недавно были ему в самый раз. Теперь же они явно велики, и гардероб артиста нуждается в обновлении.

Семен сильно похудел — настолько, что старая одежда висит на нем мешком. Фото: Инстаграм.

Семен сильно похудел — настолько, что старая одежда висит на нем мешком. Фото: Инстаграм.

Поклонники уверены, что в новом постройневшем образе у Слепакова больше шансов наладить свою личную жизнь. Два года назад юморист развелся с женой, но долго скрывал этот факт. В 2019 году Ксения Собчак случайно обмолвилась, что Слепаков расстался с женой Кариной. Однако сам он этот факт не подтверждал. И только в мае этого года раскрыл подробности личной жизни.

- Я в браке давно уж не состою, не буду вас утомлять деталями. Грустно, но се ля ви. Нас прошлой осенью развели..., - написал он в Инстаграме.

Артист рассказал, что недавно прошел детокс-курс в известной клинике. Фото: Инстаграм.

Артист рассказал, что недавно прошел детокс-курс в известной клинике. Фото: Инстаграм.

Слепаков был женат на Кариной Аванесян с 2012 года. Карина не принадлежала к миру шоу бизнеса, она — юрист по образованию. В окружении актера судачили, что она была для него очень выгодной партией. Карина - дочь миллионера и бизнесмена, поднявшегося на торговле нефтью Игоря Аванесяна. По данным журнала «Форбс», он входит в топ самых богатых россиян с доходом в 360 млн долларов (26,4 млрд рублей).

Подписчики немедленно отметили, что футболка и штаны юмориста, в которых он запечатлен на фото, еще недавно были ему в самый раз. Фото: Инстаграм.

Подписчики немедленно отметили, что футболка и штаны юмориста, в которых он запечатлен на фото, еще недавно были ему в самый раз. Фото: Инстаграм.

Ходили слухи, что брак резидента «Camedy Club» распался из-за измены. Слепакову приписывали роман с актрисой Светланой Ходченковой. Однако ни артистка, ни шоумен эти сплетни не подтверждали. Ходченкова и Слепаков познакомились в 2018 году на съемочной площадке сериала «Домашний арест», в котором снималась Светлана. Семен был сценаристом и продюсером проекта.

В одном из интервью Светлана сообщила, что им совершенно беспочвенно приписали роман после того, как сфотографировали вместе на светском мероприятии. Актриса уверяет, что на вечеринку она пришла совсем с другим мужчиной — Александром Молочниковым, режиссером двух ее фильмов «Аризона» и «Скажи ей». Но в итоге в кадр попали только Светлана и Семен, как будто они были вдвоем.

Поклонники уверены, что в новом постройневшем образе у Слепакова больше шансов наладить свою личную жизнь. Фото: Инстаграм.

Поклонники уверены, что в новом постройневшем образе у Слепакова больше шансов наладить свою личную жизнь. Фото: Инстаграм.

- Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семёном, - рассказала Светлана. - Я говорю: «Саш, ну что за невезуха». И понимаешь, всё, сразу у нас со Слепаковым роман.

На вопрос, общается ли она со Слепаковым, Ходченкова ответила: "Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись".

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