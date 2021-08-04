Спасатели качали воду из бассейнов: Природные пожары в Греции подбираются к Афинам

Рекордная жара в Греции способствует быстрому распространению лесных пожаров. Фото: REUTERS

Природные пожары в Греции принимают угрожающие масштабы. Огонь вплотную подобрался к столице страны Афинам, пожарные работают непосредственно на окраинах города. Стихия уже уничтожила или повредила десятки домов, тысячи людей эвакуированы. Сейчас экстренные службы пытаются отстоять бывший королевский дворец.

К сожалению, погода им, мягко говоря, не помогает. В Греции самая сильная за последние десятилетия жара — столбик термометра днем прочно держится на отметке +45 градусов.

Работа пожарных вертолётов. Фото: REUTERS

Всю ночь около 500 пожарных боролись с огнем в пригороде Афин под названием Тотой. Ранним утром им на подмогу пришла авиация, воду сбрасывали с вертолетов и самолетов, днем в жару делать это просто не имеет смысла.

- Пожарные и спасатели на земле проделали невероятную работу, пытаясь побороть пожар, будто пришедший из ночных кошмаров, - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. - К счастью, человеческих жертв удалось избежать, это главное. Дома мы отстроим, и леса вырастим заново.

Жители пригородов Афин пытаются своими силами бороться с огнем. Фото: REUTERS

Впрочем, вряд ли его оптимизм разделяют простые пожарные, которым пришлось качать воду из бассейнов домов, к которым подобралось пламя. Да и оставшиеся без домов местные жители смотрят в будущее без лишнего оптимизма.

- Тут был практически рай, а теперь все разрушено. Это катастрофа, - чуть не плачет во время интервью житель одного из поселков под Афинами.

Последствия пожара в Варибоби, северном пригороде Афин. Фото: REUTERS

Саму столицу заволокло дымом от пожара, так что видимость в городе низкая, а медики убеждают людей с болезнями органов дыхания не выходить из дома.

Греческий пожарный на фоне полыхающего огня. Фото: REUTERS

Страдают от огня не только Афины. С понедельника в Греции зафиксирован 81 природный пожар разного масштаба и в различных районах страны. Больше всего досталось Пелопоннесу — южной части Балканского полуострова.

По прогнозу, жара в Греции не спадет как минимум до конца недели. А это значит, что сдерживать огонь будет все труднее.

У местных властей еще одна забота — как разместить потерявших дома людей. Каждому обещан номер в гостинице, но в Греции сейчас разгар туристического сезона, так что мест в отелях всем не хватает.