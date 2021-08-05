«Все, кто хотел, слетали»: Собчак назвала легальный способ попасть в Европу, несмотря на запреты

Ксения отмечает: все, кто хотел этим летом попасть в Европу, попали в нее, несмотря на ковидные запреты. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак раскритиковала введенные из-за коронавируса ограничения на перелеты между странами, назвав локдаун «лицемерием». Телеведущая отмечает: все, кто хотел этим летом попасть в Европу, попали в нее, несмотря на ковидные запреты. Ограничения соблюдает только средний класс, тогда как обеспеченные люди находят способы обойти правила.

- Давайте уже скажем откровенно, все эти локдауны стран – чудовищное лицемерие. Посмотрите ленту: никто не изменил традициям, все кто хотел, слетали на каннский фестиваль, в ленте народ то в Италии, то в Сент-Тропе, – написала Ксения в Инстаграме.

По словам Собчак, в реальности дела обстоят так, что въехать можно в любую страну – нужно только знать как. Несмотря на то, что почти во все государства Европы россияне могут прилететь только с целью учебы или лечения, тысячи отечественных туристов сейчас отдыхают в закрытых для нашей страны Франции, Италии, Испании и прочих райских уголках. Одни делают бизнес-визы, другие – покупают справку, что им необходимо попасть в европейские клиники поправить здоровье. А третьи просто берут билет в открытую для россиян Грецию, а из нее едут дальше, путешествуя по странам Европы на свой страх и риск.

- Въехать можно куда угодно, будем реалистами, - пишет Ксения. - Все кто хотел, обзавелись и нужными документами, и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант - летишь в Грецию, и оттуда уже в любую европейскую страну.

Недавно телеведущая вернулась из отпуска, который она провела на Лазурном берегу Франции. Фото: Инстаграм.

Телеведущая отмечает, что для тех, кто знает, как попасть в закрытые страны, путешествовать в эпоху ковида стало еще приятнее. Нет толп надоедливых туристов, очередей в музеи.

- Более того, для тех, кто знает как преодолевать адовую бюрократию, путешествовать по Европе стало приятнее. Пустой Рим, пустые музеи, везде стало меньше туристов, путешествовать стало приятнее! – считает теледива.

Ксения уверена, что для богатых людей мало что изменилось: они могут позволить себе роскошь нанять частный самолет, заплатить за кучу нужных бумаг и дорогущие медицинские страховки, оплатить многочисленные ПЦР-тесты. А вот средний класс, раньше свободно путешествовавший по миру за разумные деньги, теперь вынужден сидеть дома.

- Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, получилось как всегда, – заключает Собчак.

Большинство подписчиков поддержали Ксению: «Абсолютно согласна. Кто мог, и далее может, кто не мог, ещё сложнее стало», «Согласна. Зато какие деньги зарабатывают лаборатории на ПЦР-тестах, это же- миллиарды жуликам в карманы!», «Да, ударили по среднему классу. Сейчас понимаешь, что если сильно надо, то выход есть. Но вот не настолько сильно, чтобы тратить на бумажки больше, чем стоимость недельного путешествия. Не хочется даже разбираться», «Именно, столько мороки с этими ПЦР-тестами, масками и прочее, а по факту меры не соблюдаются. Просто ненужная бюрократия», «Ксюша, полностью согласна с тобой! Все, у кого есть и была возможность, уже по сто раз слетали везде отдохнуть, сделали липовые справки и т.д.».

После Франции Ксения отправилась в Италию. Фото: Инстаграм.

Впрочем, некоторые подписчики напомнили Ксении, что сама она относится как раз к верхушке общества: летает на отдых на частном самолете и только недавно вернулась из отпуска, который провела на Лазурном берегу Франции.

«Главное, вы отдыхаете так же», «Речь с берегов Сан-Тропе», «Ксения, когда вам было дело до среднего класса? Вы тоже лицемерите по-своему», - пишут они.

В июле телеведущая отправилась в отпуск в Европу вместе с сыном Платоном. Ксения погостила на побережье Франции и затем переместилась в Италию. А заодно немножко прихватила Черногорию и Хорватию.

- Людей в Сент-Тропе меньше обычного, русских почти нет, - написала Ксения в Инстаграме во время отдыха. - То есть всего чего добилась французская бюрократия: сократила поток туристов, но все кто хотел - все равно на местности.

Судя по всему, европейские каникулы очень понравились сыну звезды: в Инстаграме Собчак не раз делилась снимками счастливого Платона.