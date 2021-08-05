«Сочное тело»: Настя Каменских загорает на яхте в микробикини алого цвета

Настя Каменских отдыхает на море и регулярно балует поклонников снимками в бикини. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских знает, как возбудить подписчиков своего Инстаграма. Певица сейчас отдыхает на море и регулярно балует поклонников снимками в купальниках. Последний пост певицы вызвал особенный ажиотаж: Настя сфотографировалась на палубе яхты, нарядившись в бикини алого цвета.

Миниатюрный купальник мало что прикрывает от посторонних глаз: трусики и бюстгальтер держатся на тоненьких ниточках, не скрывая сочные формы звезды.

- Я очень горячая девушка, - подписала Каменских снимок на испанском языке.

Настя сфотографировалась на палубе яхты, нарядившись в бикини алого цвета. Фото: Инстаграм.

Фото получилось действительно горячим. «Секс-бомба», «Девушка – огонь», «Приятно посмотреть на женщину с формами», «Фигура – отпад», - пишут поклонники в комментариях.

Подписчики предполагают, что автором горячего кадра стал муж Насти Потап. Музыканты вместе уже 11 лет, но поженились они только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как Потап был несвободен и сохранял видимость брака ради сына Андрея. Зато сейчас супруги не скрывают своих чувств и часто публикуют в соцсетях откровенные кадры, вплоть до снимков из супружеской спальни. Потап отлично знает: львиная доля их успеха строится на аппетитных формах его супруги. Так что музыкант не запрещает жене оголяться, а, напротив, всячески поощряет ее фото в стиле «ню».

Потап отлично знает: львиная доля их успеха строится на аппетитных формах его супруги. Фото: Инстаграм.

Многие помнят солистку дуэта «Потап и Настя» пышечкой с аппетитными формами: Каменских радовала поклонников не только вокалом, но и эффектными декольте. Пока вдруг певица не решила: «надо худеть». Она села на радикальную диету и занялась спортом. Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила пышные формы.