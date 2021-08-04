В США разгорелся скандал: сотрудники Facebook следят за понравившимися им женщинами

Многие инженеры компании Facebook используют свои коды доступа в социальную сеть для того, чтобы следить за женщинами Фото: REUTERS

На прилавках книжных магазинов США появилась книга «Уродливая правда: внутри битвы за доминирование в Facebook (An Ugly Truth: Inside Facebook`s Battle for Domination)».

Ее авторы настаивают на том, что собрали и привели в издании сотни доказательств того, что многие инженеры компании Facebook используют свои коды доступа в социальную сеть для того, чтобы следить за женщинами.

Слежка ведется в самых разных целях: одних мужчин интересуют интересы и контакты понравившихся им представительниц прекрасной половины человечества, других – их геолокация и переписка, передает WP.

Авторы книги – журналисты Шира Френкель и Сесилия Кинг рассказывают, что в Facebook посильно боролись с подобными злоупотреблениями, и даже в период с 2014 по 2015 год уволили по этой причине 52 сотрудника, пойманных на подобного рода слежке.

Но такие вмешательства в чужую жизнь не прекратились, более того, они стали массовыми. Мужчины-программисты и инженеры Facebook, обладающие особыми кодами доступа, свободно заходили и заходят на страницы женщин и собирают в личных целях разного рода приватную информацию о них. В нескольких случаях такие проникновения были актами мести за отказ в свидании или разрыв отношений. У пользовательниц соцсети копировали и выкладывали в общий доступ откровенные фотографии и частную переписку.

Френкель и Кинг обвиняют руководство Facebook в том, что компания сама предоставила широкому кругу своих сотрудников неограниченный доступ к личным данным миллионов пользователей без какой-либо на то необходимости. «В результате, для инженеров не существует никаких ограничений в поиске и сборе информации о любом пользователе соцсети. Единственным ограничением является их личная воля». – пишут авторы.

По разным оценкам, правами свободного доступа к основной части личных данных и содержанию страниц пользователей наделены более 5000 ключевых сотрудников Facebook, из них сто обладают полным доступом ко всему, что размещает любой из пользователей Facebook в этой соцсети.

Основатель и руководитель компании Марк Цукерберг был своевременно извещен о проблеме, но отказался вводить практику оформления разовых запросов на доступ к личным данным людей. Авторы книги утверждают, что Цукерберг отверг это предложение потому, что оно якобы «противоречит его ДНК».