Мужчина, выбросивший своего 2-летнего сына с 5 этажа, задержан в Москве: «Я пытался его вылечить»

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего»
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Москве задержали мужчину, который накануне вечером выбросил с балкона 5 этажа собственного 2-летнего сына. ЧП произошло на улице Шумилова (это юго-восток города, район Кузьминки).
Мальчика, лежащего на газоне без движения, увидели соседи. Вызвали полицию и скорую помощь.
Удалось довольно быстро установить, в какой квартире проживал ребенок - на 5 этаже.
- Дверь полицейским открыла пожилая женщина, которая заявила, что вместе с ней живут внук и зять, но последний несколько минут назад ушел из квартиры, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.
В следствии подозревают, что ребенка выбросил с высоты собственный отец. Сейчас мальчик находится в больнице, его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Как удалось выяснить, отцу, Леониду Кудрявцеву, 24 года.
- Семья сложная, - продолжает наш собеседник. - Мать ребенка в квартире не живет. По предварительным данным, у нее другой мужчина. При этом сам малыш остался с отцом и вместе они проживают в квартире тещи.
Ранним утром Кудрявцева все-таки удалось задержать. По нашим данным, он в итоге сам явился к подъезду дома, где пытался убить своего сына. Сопротивление сотрудникам полиции оказывать не стал.
- Он объясняет, почему это сделал?
- Несет какой-то бред, что у сына болело все тело и он просто пытался его «вылечить».
- Есть ли информация об употреблении наркотиков?
- Со слов тещи, мужчина якобы никогда никаких веществ не употреблял. Но при этом он находится сейчас в неадекватном состоянии, будто под чем-то.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
- Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся. В настоящее время его местонахождение установлено, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий. Расследование продолжается.
Источник в правоохранительных органах уточняет, что после допроса Леонида Кудрявцева отправят на медицинское освидетельствование.