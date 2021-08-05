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В мире5 августа 2021 10:00

Установлен очередной убийца мирных граждан на Донбассе

В отношении командира бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Подчиненные Гончарука произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры

Подчиненные Гончарука произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры

Сотрудники Следственного комитета (СК) России возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации" в отношении командира 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Олега Гончарука, а также иных лиц из числа военнослужащих его подразделения, которые 2 августа устроили обстрелы территорий Донбасса.

- Используя подготовленные огневые позиции в районе населенного пункта Гнутово Мариупольского горсовета, подчиненные Гончарука произвели прицельный обстрел из гранатометов объектов гражданской инфраструктуры по улице Ватутина в селе Коминтерново Новоазовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате их противоправных действий не участвующие в вооруженном конфликте 57-летняя женщина и 58-летний мужчина получили ранения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В материалах уголовного дела говорится, что украинские военнослужащие, выполнявшие заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

По данным следствия Гончарук и его подчиненные действовали умышленно с целью убийства либо причинения тяжкого вреда здоровью гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.

В следствии отметили, что ранее была установлена причастность Гончарука к другим аналогичным преступлениям. Сейчас ведется работа по сбору доказательств, а также установлению иных лиц, причастных к этому преступлению.

Общество: ДЕЛА СУДЕБНЫЕ