Михаил Дегтярев сдвинул с мертвой точки проблему обманутых дольщиков домов по Салтыкова-Щедрина и Кавказской в Хабаровске

На текущий момент в крае 11 проблемных домов, квартиры в которых приобрели 1044 человека.

На этой неделе в Хабаровске вновь всплыла тема обманутых дольщиков. Только теперь уже в положительном контексте. По инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярёва правлением Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принято решение о выделении финансирования для завершения строительства трех домов ООО «Диалог» в Хабаровске.

Речь идет о сколь многоквартирных, столь и многострадальных домах – двух на улице Салтыкова-Щедрина, которые застройщик обещал сдать в ноябре 2017 года, и одного – на улице Кавказской со сроком сдачи в ноябре 2016 года. В общей сложности это 902 обманутых дольщика.

Напомним, что договоренности о привлечении федеральных средств для решения проблемы обманутых дольщиков были достигнуты во время встреч Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осенью 2020 года.

В течение нескольких месяцев по поручению главы региона специалисты министерства строительства Хабаровского края помогали конкурсному управляющему обанкротившегося застройщика. Требовалось собрать пакет документов, на основании которых Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства смог выделить финансирование.

– На этапе подготовки документов регионом проведена большая работа, в том числе по возможным проблемным вопросам. В течение двух недель мы будем проводить аудит. Это обязательная процедура для вынесения решения на наблюдательном совете фонда, которое планируется провести в 20-х числах августа, – отметили представители федерального фонда.

По предварительной оценке, на то, чтобы завершить строительство трех домов, требуется 1,781 млрд рублей. Из краевого бюджета должна быть профинансирована доля в размере 16% (285 млн рублей) – это произойдет в течение пяти дней после заседания наблюдательного совета федерального фонда.

- Проблема эта стоит во весь рост в крае. Когда я семь лет назад уходил на пенсию, обманутые дольщики имелись, но не так, чтобы много. Массовым это явление стало именно к началу 2020 года. То, что в проблемы сотен людей, которые уже зачастую потеряли надежду получить за свои деньги жилье, вмешалась краевая и федеральная власть – это хороший признак. Возможно, даже спасительный. Но все-таки об успехе таких действий можно будет говорить, только когда ключи будут на руках у дольщиков. Вообще же переговорная стратегия Дегтярева в такой ситуации выглядит более чем решительной. Другие руководители тоже занимались обманутыми дольщиками, но как-то вяло. Нынешний же врио энергично использовал свой административный ресурс, только не на какие-то абстрактные цели, а на вполне конкретный результат для конкретных людей, - считает Анатолий Давыдов, ветеран строительной отрасли, экс-руководитель инспекции Госстройнадзора Правительства Хабаровского края.

Предусмотрено, что недостроенные объекты будут переданы региональному фонду по защите прав дольщиков, который выступит в качестве застройщика и обеспечит контроль за расходованием средств федерального и краевого бюджетов.

Всего в регионе на текущий момент зарегистрировано 11 проблемных домов, квартиры в которых приобрели 1044 человека. 31 человек уже получили компенсации из бюджета, по 53 выплаты ожидаются в ближайшее время. Благодаря синхронизации усилий правительства региона и Фонда защиты прав обманутых дольщиков принято решение о достройке дома ЖСК «Утес», квартиры в котором приобрели 56 дольщиков. Сейчас принято решение о достройке объектов ООО «Диалог», пострадали от действий которого 902 человека. В совокупности на решение проблемы обманутых дольщиков Хабаровского края выделят 2.6 млрд рублей. Эта сумма позволит полностью решить проблему граждан, официально признанных обманутыми дольщиками, либо за счет достройки домов и передачи квартир, либо за счет выплат денежном компенсации.

По наиболее проблемным объектам в правительстве края составлены полноценные дорожные карты, а разбор ситуации по ним осуществляется в ручном режиме

Справка КП:

Фондом защиты прав обманутых дольщиков определена степень строительной готовности объектов застройщика ООО «Диалог»:

- двухсекционного дома на улице Салтыкова-Щедрина – 57,74%;

- трехсекционного дома на улице Салтыкова-Щедрина – 46,93%;

- дома на улице Кавказской – 48,15%.