Покончивший с собой внебрачный сын Утесова оставил предсмертную записку

Спасти Утесова-младшего не удалось Фото: Личный архив

Стали известны новые подробности самоубийства внебрачного сына знаменитого советского певца Леонида Утесова.

Напомним:

- Вечером в среду 56-летний Игорь Утесов пришел в стрелковый клуб неподалеку от дома.

- Здесь он был впервые.

- Клиент оплатил тренировку с инструктором, но во время занятия покончил с собой прямо на глазах у сотрудника клуба.

- Спасти Утесова-младшего не удалось.

- При мужчине нашли предсмертную записку. Она лежала в паспорте в кармане, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Записка совсем короткая. В ней говорится: «Меня убил рак. Клуб не виноват».

Отметим, что сайт kp.ru ранее уже сообщал, что причиной самоубийства Игоря Утеcова стала онкология - болезнь в последнее врем стремительно прогрессировала.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как ранее уже писала «Комсомольская Правда», свою родственную связь с Леонидом Утесовым москвич Игорь Пашинин смог доказать лишь в 2016 году, через экспертизу ДНК. (Тогда же и поменял фамилию на Утесов). Хотя давно подозревал, что является внебрачным сыном артиста. Выяснилось, что у 70-летнего Утесова был роман с 24-летней дочерью его домработницы. Однако официальный брак певец не стал оформлять даже после рождения сына. Позже любовница музыканта вышла замуж за сотрудника МИДа, который усыновил мальчика. Сам же Игорь Пашинин-Утесов получил экономическое и дипломатическое образование, работал в международном отделе Союза кинематографистов СССР, а в 90-е стал гидом-переводчиком для иностранных туристов.