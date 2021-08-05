Вера Брежнева в «голом» платье произвела фурор: «Красота нереальная!»

Вере пришлось перевоплотиться в героиню драматического сюжета, которая переживает измену

В новом клипе «Розовый дым» красотка Вера Брежнева, как всегда, удивила поклонников смелым нарядом.

Певица по сюжету клипа танцует на барной стойке в «голом» платье.

Над образами певицы работал известный украинский дизайнер, основатель бренда FROLOV - Иван Фролов. Его платье для Веры из цепочек с камнями весило более пяти килограммов.

«Красота нереальная!» - восхищаются формами артистки фанаты.

Но, главное - в новом Вере пришлось перевоплотиться в героиню драматического сюжета, которая переживает измену.э

Вера Брежнева в «голом» платье произвела фурор

Действие истории, которую снял для певицы Алан Бадоев, начинается в ночном клубе, куда счастливая пара пришла отдохнуть и развеяться…

Все заканчивается печально, изменой.

- Я понимаю, что многим хочется узнать больше о моей личной жизни. Посмаковать подробности, примерить на себя. Но на данный момент все, что кто-либо о ней знает, это слухи, предположения и догадки, - говорит kp.ru Вера Брежнева. - Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я…