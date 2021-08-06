Слово ученых: любители кофе рискуют поглупеть с годами

В кофе алкоголя нет, а по голове бьет. Фото: Shutterstock

Кофеманов напугали ученые из Университета Южной Австралии (University of South Australia). Но они же и успокоили. Пригрозили «страшными последствиями» лишь тем, кто злоупотребляет бодрящим напитком – выпивает по 6 и более чашек в день. А пьющие умеренно – по 2-3 чашки, а это эквивалентно 85 - 170 миллиграммам кофеина в день, могут не волноваться за свое будущее. Они, если уж и поглупеют, то отнюдь не от кофе.

Исследования австралийцев, которыми руководила Китти Фам (Kitty Pham), охватило 17702 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Ученые воспользовались разнообразными «личными данными», которые были собраны в ходе масштабного британского проекта UK Biobank project. Помимо заболеваний и генетических особенностей они содержали сведения об объемах мозга и уровнях потребления кофе.

Несложный статистический анализ продемонстрировал: тех, кто регулярно употребляют по 6 чашек кофе в день подстерегают инфаркт, инсульт и старческое слабоумие. Риск заполучить их с годами на 53 процента выше по сравнению с людьми, для которых норма – 2-3 чашки.

Столь же нетрудно было проследить и за изменениями в мозгах. У «сильно пьющих» их объемы уменьшаются. «Усыхает» как белое, так и серое вещество. Что тоже не делает человека умнее.

Не опасный, но интересный эффект чуть раньше обнаружили шведские ученые из Университета Лунда (Lund University in Sweden). Под руководством онколога Хелены Ернстрем (Helena Jernstroem) они наблюдали за 300 женщинами, для которых кофе был далеко не самым любимым напитком. Добровольцев попросили «пострадать» за науку – каждый день выпивать 3 чашки кофе.

Через пару месяцем Хелена осмотрела бюсты. Измерила. Сравнила с тем, которые испытуемые имели до начала экспериментов. И оказалось: грудь большинства женщин уменьшилась - словно бы сдулась. У некоторых аж на 17 процентов. По мнению мадам Ернстрем, эффект вызван влиянием кофеина на выработку женских половых гормонов - эстрогенов. Меняется их баланс в организме, что влечет за собой некоторые потери. Но есть и плюс. С уменьшением груди, вызванным регулярным, но умеренным потреблением кофе, снижается риск онкологических заболеваний.

Еще интереснее кофе влияет на мужчин. Дает почти 50-процентные шансы отогнать эректильную дисфункцию. Доза – те же 3 чашки, которые уменьшают размер женской груди.

Удивительное свойство натурального кофе укреплять мужское достоинство открылось американским медикам из Университета Техаса (University of Texas). Они воспользовались данными на более, чем 21 тысячу мужчин старше 40 лет, полученными в ходе Национального обследования (National Health and Nutrition Examination Survey). У его участников среди прочего интересовались, сколько они пьют кофе и крепка ли эрекция.

6 и более чашек кофе в день ученые считают вредным излишеством.. Фото: Shutterstock

Анализ ответов и показал: среди мужчин, которые выпивают по 2-3 чашки кофе в день, страдающих от эректильной дисфункции на 42 процента меньше, чем у тех, которые его почти не пьют.

А если добавить еще пару чашечек? Нет смысла, - отвечают медики. От увеличения количества кофеина мужские достоинства не станут крепче. Статистика тут такая: уже 4-6 чашек кофе снижают риск половой слабости лишь на 39 процентов. Но при этом грозят старческим слабоумием, как выяснили австралийцы.

Исследователи предполагают: укрепляющий эффект достигается скорее всего за счет того, что кофеин расслабляет гладкую мускулатуру и улучшает кровообращение в сосудах, обеспечивающих приток крови к половому члену. Словом, действует подобно Виагре.

- Кофе благотворно влияет даже на мужчин с избыточным весом, - уверяет руководитель исследования Дэвид Лопез (David Lopez). – Риск сосудистых заболеваний снижается в среднем на 15 процентов.

И еще о пользе. Испанские ученые из Наваррского университета (Navarre University) и Биомедицинского центра Ciberobn, проведя собственные исследования, берутся утверждать: кофе в умеренном количестве предупреждает развитие сахарного диабета второго типа и гипертонии.

КСТАТИ

Кофе сближает мужчин и женщин

Дама, согласившись на предложение кавалера подняться в квартиру и выпить чашечку кофе, часто оказывается у него в объятиях. Почему? Потому что «Кофе делает представительниц слабого пола более сговорчивыми». Научный факт, установленный американскими ученые из Юго-Западного Университета (Southwestern University) и их австралийскими коллегами из Университета Квинсленда (Queensland University).