Актер Иван Рыжиков был избит ночью в Москве: «Я сейчас про это говорить не хочу»

Заслуженный артист России находится в больнице, а его обидчиков ищет полиция. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В ночь на четверг, 5 августа, прохожие на Волгоградском проспекте вызвали скорую мужчине, который лежал на асфальте и держался руками за голову, из которой текла кровь. Уже позже в больнице выяснится, что покалеченный — 46-летний Иван Рыжиков, заслуженный артист России. Сейчас звезда театра на Таганке в больнице имени Пирогова. Его уже опросили полицейские.

- Потерпевший сообщил о нападении на него неизвестных. Он получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, - сообщили kp.ru в главке столичного МВД.

По голове актеру неизвестные надавали прямо на Волгоградском проспекте. Что сам актер делал там ночью, пока неизвестно. Рыжиков на эту тему общаться не желает.

- Я сейчас про это говорить не хочу, я нахожусь в больнице и думаю о другом, - пояснил в телефонном разговоре с «КП» актер, Иван Рыжиков.

Врачи ГКБ имени Пирогова сейчас проводят полное обследование актера. Его жизни ничто не угрожает. Личности его обидчиков сейчас устанавливает полиция.

Иван Рыжиков широко известен своими ролями в Театре на Таганке. В разные годы он выходил на сцену в образах Ленского в «Евгении Онегине», Дмитрия Карамазова в «Братьях Карамазовых» и Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». В скандальные истории актер никогда прежде не попадал.