«Автодор» отменил скидки на платных дорогах в самый разгар отпусков: «Тарифы выросли в полтора раза»

Тарифы изменили только на двух платных трассах Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Автодор» поменял тарифы на двух самых популярных платных трассах - М-4 «Дон» и М-11 «Нева». Эти скоростные дороги соединяют Москву с Краснодаром и Санкт-Петербургом. Они пользуются самым большим спросом, особенно при закрытых границах. Многие россияне этим летом отправились на отечественные курорты. И многие - на собственных машинах. Август в этом отношении пиковый месяц. Поэтому в компании, видимо, надеются сорвать куш.

Раньше автолюбители могли сэкономить на платных трассах в двух случаях. Во-первых, скидку давали за путешествия в ночное время - с нуля часов до 7 утра. Во-вторых, можно было платить меньше при автоматическом проезде - с помощью транспондера. Устройство устанавливают в машину, оно передает сигнал на пункт пропуска, шлагбаум поднимается при подъезде к воротам, а деньги списываются с онлайн-счета владельца. Теперь обе эти скидки отменили.

Как объяснили в «Автодоре», это было сделано «в связи с поручением правительства по выравниванию тарифов на всей сети платных автомобильных дорог». Хотя причина здесь уже не важна. Тарифы выросли в полтора раза в самый разгар отпусков. Если раньше, с учетом двух скидок, владельцы транспондеров могли доехать из Москвы до Санкт-Петербурга за 1300 рублей (в будни ночью), то теперь за такую же поездку придется отдать 1900 рублей в одну сторону (в выходные - 2400 рублей). Подробные тарифы тут.

По сути, остались только скидки за проезд с понедельника по четверг. Плюс в компании «усовершенствовали программу лояльности». Это должно было подсластить пилюлю. Но скидки там минимальные - от 3 до 15%. И дают их постфактум. Проехали 100 км по платной трассе, получите определенно число баллов, которыми можно воспользоваться при следующей поездке. Моментальная выгода была куда удобнее.

- Раньше автолюбителей подхлестывали, чтобы они приобретали транспондеры и активнее ими пользовались. Оператору так было выгоднее. Нужно меньше кассиров в пунктах оплаты, а машины проезжают быстрее. Люди узнали об этом, привыкли, научились пользоваться. Видимо, когда в компании набрали необходимую массу владельцев транспондеров, скидки для них решили отменить, - считает автоэксперт «КП» Андрей Гречаник.

Логика оператора объяснима. Если человек уже потратился на покупку транспондера, отказываться от него он не будет. С ним все равно быстрее - не надо стоять в очереди на пункте оплаты. Другое дело, что пользоваться платной трассой многие теперь станут реже. При таких тарифах экономический смысл объезда бесплатного дублера становится не таким очевидным. Автолюбители в соцсетях уже ищут альтернативы.

СПРАВКА «КП»

Чтобы не было путаницы, сразу поясним несколько нюансов.

1. Тарифы изменили только на двух платных трассах. На остальных («Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, «Северный обход Одинцова», ЦКАД) скидки для владельцев транспондеров и для ночных водителей пока остались. На платных участках М-3 «Украина» скидки только в будни.

2. Всего в России действует 4 компании-оператора, управляющие платными дорогами. Каждый из них выпускал свой вид транспондера. И они не действовали на других платных трассах. Несколько лет назад участники рынка смогли наладить интероперабельность. Транспондеры стали принимать на всех трассах, но скидка для конкретного автолюбителя действовала только на дорогах конкретного оператора. Где покупал транспондер, там и экономил.

3. Система тарификации довольно запутанная. Помимо скидок и программы лояльности действуют еще и абонементы. По ним могут сэкономить те, кто пользуется той или иной платной трассой почти каждый день. Тарифы на абонементы не изменились. Кроме того, тарифы меняются в зависимости от времени года. Зимой - дешевле, летом - дороже.

4. Раньше скидки были существенные. Но с каждым годом они снижались, а тарифы, наоборот, повышались. Транспондер становился все менее выгодным. А теперь экономия и вовсе сошла на нет. Есть вероятность, что остальные операторы платных дорог могут поступить таким же образом. Но не факт.

5. Если трафик на платных трассах и прибыль компании уменьшится, «Автодор» и другие операторы могут отыграть назад, то есть снизить тарифы. Такое уже случалось. Постановление правительства регулирует только максимальные расценки, выше которых компании не могут разжигать свои аппетиты. Все остальное регулирует спрос и предложение.

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